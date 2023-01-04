Мэттьюс набрал 500 очков в НХЛ за 445 матчей – быстрее всех в истории «Торонто»

Теги рейтинги Торонто Матс Сундин НХЛ Дэррил Ситтлер Рик Вайв Митч Марнер Остон Мэттьюс Хоккей

Остон Мэттьюс набрал 500 очков в НХЛ за 445 матчей – быстрее всех в истории «Торонто».

Форвард «Лифс» набрал 2 (1+1) очка в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луиса» (5:6 Б). 

На его счету 501 (278+223) балл в 445 играх. В текущем сезоне – 44 (19+25) очка в 38 матчах. 

Мэттьюс набрал 500 очков в НХЛ в составе «Торонто» быстрее всех игроков, дебютировавших в «Лифс». Он превзошел достижение Дэррила Ситтлера (517 игр). 

Кроме того, он быстрее всех набрал 500 очков за «Лифс», включая и игроков, перешедших в клуб по ходу карьеры. Американец опередил Матса Сундина и Рика Вэйва, которым потребовалось по 495 игр. 

На второе место в этих списках претендует Митч Марнер (498 очков в 465 играх, 152+346). 

Среди действующих игроков Мэттьюс (25 лет 108 дней) стал четвертым в списке самых молодых игроков, достигших этой отметки. Моложе были Сидни Кросби (22 года 244 дня), Коннор Макдэвид (24 года 35 дней) и Александр Овечкин (24 года 140 дней). 

С точки зрения числа матчей быстрее Мэттьюса были Макдэвид (369 игр), Кросби (369), Овечкин (373) и Евгений Малкин (413). 

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5 комментариев

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raspisanie77
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В 22 года 500 очей, как же травмы то помешали великой карьере
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Direct free kick
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Ответ Дима Миронов
Можно и 16 млн сейчас выписать
И переводить торонтовку в ECHL
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Quiet Space
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Серенький сезон проводит. Будет бороться конечно на звание лучшего снайпера. Только не НХЛ, а Торонто)
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Вадим Скорин
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Смотришь на Меттьюса и вроде все нормально, 278 шайб, 0.62 за игру хороший ход. Он на десятом месте забивавших до 30лет, до 9 места и Марка Месье (385 шайб в 824 играх) 107 шайб. Но как то все у него с натяжкой и травм нет, а он какой то тяжелый в игре.
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Дима Миронов
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