Мэттьюс набрал 500 очков в НХЛ за 445 матчей – быстрее всех в истории «Торонто»

набрал 500 очков в за 445 матчей – быстрее всех в истории « ».

Форвард «Лифс» набрал 2 (1+1) очка в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луиса» (5:6 Б).

На его счету 501 (278+223) балл в 445 играх. В текущем сезоне – 44 (19+25) очка в 38 матчах.

Мэттьюс набрал 500 очков в НХЛ в составе «Торонто» быстрее всех игроков, дебютировавших в «Лифс». Он превзошел достижение Дэррила Ситтлера (517 игр).

Кроме того, он быстрее всех набрал 500 очков за «Лифс», включая и игроков, перешедших в клуб по ходу карьеры. Американец опередил и Рика Вэйва, которым потребовалось по 495 игр.

На второе место в этих списках претендует (498 очков в 465 играх, 152+346).

Среди действующих игроков Мэттьюс (25 лет 108 дней) стал четвертым в списке самых молодых игроков, достигших этой отметки. Моложе были Сидни Кросби (22 года 244 дня), Коннор Макдэвид (24 года 35 дней) и Александр Овечкин (24 года 140 дней).

С точки зрения числа матчей быстрее Мэттьюса были Макдэвид (369 игр), Кросби (369), Овечкин (373) и Евгений Малкин (413).