Юрзинов-младший о «Куньлуне»: «Ушел в североамериканское направление. За это время можно было воспитать китайских ребят, а не играть натурализованными легионерами»

Теги Владимир Юрзинов-младший КХЛ Куньлунь Ред Стар Хоккей

Владимир Юрзинов-младший высказался о векторе развития «Куньлуня».

– Когда я приходил в «Куньлунь», у меня был свой взгляд на хоккей. Я строил команду исходя из своего видения, и мы смогли попасть в плей-офф.

Потом «Куньлунь» пошел по другому пути развития, и это полное право клуба. Как говорится, флаг им в руки. В клубе полностью ушли в североамериканское направление. За это время можно было подтянуть и воспитать китайских ребят, а не играть натурализованными легионерами.

— На ваш взгляд, «Куньлунь» нужен КХЛ?

— Китайский клуб имеет право играть в КХЛ, если у него есть финансовые возможности. Конечно, хотелось бы видеть в лиге команды из Красноярска, Перми, возвращение новокузнецкого «Металлурга», но для этого нужен определенный бюджет, – сказал экс-тренер клубов КХЛ.

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2 комментария

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Серый
А почему мы должны смотреть на это?
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Sergejs Fedotovs
Куньлунь не знает, зачем существует, поэтому то, что у них есть вектор развития, любой, уже хорошо.
А по поводу того, чтобы смотреть на другие клыюу из России, так тогда лига теряет свою "континентальность". Вот наиграются ПАО "СИБУР Холдинг" и "Газпромбанк" (два из трех официальных спонсоров Куньлуня) в международные отношения, может и начнут спонсировать свои, внутреннние клубы
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