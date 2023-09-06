Юрзинов-младший о «Куньлуне»: «Ушел в североамериканское направление. За это время можно было воспитать китайских ребят, а не играть натурализованными легионерами»

Владимир Юрзинов-младший высказался о векторе развития «Куньлуня».

– Когда я приходил в « », у меня был свой взгляд на хоккей. Я строил команду исходя из своего видения, и мы смогли попасть в плей-офф.

Потом «Куньлунь» пошел по другому пути развития, и это полное право клуба. Как говорится, флаг им в руки. В клубе полностью ушли в североамериканское направление. За это время можно было подтянуть и воспитать китайских ребят, а не играть натурализованными легионерами.

— На ваш взгляд, «Куньлунь» нужен КХЛ?

— Китайский клуб имеет право играть в КХЛ, если у него есть финансовые возможности. Конечно, хотелось бы видеть в лиге команды из Красноярска, Перми, возвращение новокузнецкого «Металлурга», но для этого нужен определенный бюджет, – сказал экс-тренер клубов .