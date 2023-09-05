Директор «Лады» Якубов: «СКА – топ-команда. Она задает хоккейный тон. Я там работал, знаю, насколько это сильная организация»

Директор «Лады» считает СКА топ-командой, которая задает хоккейный тон.

Тольяттинский клуб уступил в матче Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 0:3.

«Какие ожидания были перед матчем со СКА? У нас с ребятами было собрание перед сезоном. И там, и в личных встречах игроки мне говорили: «Для нас каждая игра как последняя».

Для нас каждый матч важен, каждое очко на вес золота. Конечно, СКА – топ-команда. Она задает хоккейный тон. Я там работал два года, поэтому знаю, насколько это сильная организация.

Каждая команда для нас является раздражителем. Будем стараться выигрывать в каждом матче», – сказал спортивный директор «Лады» .