Директор «Лады» Якубов: «СКА – топ-команда. Она задает хоккейный тон. Я там работал, знаю, насколько это сильная организация»

Теги Лада СКА Рафик Якубов КХЛ Чемпионат.com Хоккей

Директор «Лады» считает СКА топ-командой, которая задает хоккейный тон.

Тольяттинский клуб уступил СКА в матче Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 0:3.

«Какие ожидания были перед матчем со СКА? У нас с ребятами было собрание перед сезоном. И там, и в личных встречах игроки мне говорили: «Для нас каждая игра как последняя».

Для нас каждый матч важен, каждое очко на вес золота. Конечно, СКА – топ-команда. Она задает хоккейный тон. Я там работал два года, поэтому знаю, насколько это сильная организация.

Каждая команда для нас является раздражителем. Будем стараться выигрывать в каждом матче», – сказал спортивный директор «Лады» Рафик Якубов.

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2 комментария

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Алексей Иванов
Попка отлизана, выпишите ему ещё 5ку из системы трёх букв
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_abc_
Да ладно тебе, Рафик, какая там реальная борьба фарм клуба с основным, да ещё в начале сезона? Это в конце они в теории могли бы вам очков подбросить, если был смысл, и то с Ромочкой самовлюблённым это вряд-ли может случиться.

Так что лучше бы ты просто молчал, как это делал, когда в НХ рулил. Чего сейчас-то разговорчивый такой стал? Разнарядку сверху (из основного клуба) спустили?
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