СКА – 1-й клуб КХЛ, выигравший 500 матчей в основное время в регулярках

Теги ЦСКА Лада СКА КХЛ рекорды Роман Ротенберг Хоккей

СКА достиг отметки в 500 побед в основное время в регулярных чемпионатах КХЛ.

Команда тренера Романа Ротенберга обыграла «Ладу» (3:0) в Фонбет Чемпионате КХЛ. Эта победа стала для клуба 500-й в основное время в регулярках.

СКА стал первым клубом в КХЛ, который достиг этой отметки. На это достижение у армейцев ушло 864 матча.

На второй позиции располагается ЦСКА с 451 выигрышем в основное время.

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7 комментариев

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Mistic69
Сейчас отдышусь и напишу комментарий....Подождите пожалуйста)))
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Новый Орлеан
Тут важно сделать сноску, что др КХЛ тоже хоккей был. И там очевидно кто выиграл даже не 500, а 1000 таких матчей.
+1
0
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Вячеслав Котов
система во всей красе
+2
-2
0
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Bartez1986
завтра ждём 500 интервью Йозе по этому поводу
+2
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Rodgeras
Рома!
Пора уходить! Это рекорд рекордов.
Вали уже.
+3
-3
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