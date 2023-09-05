СКА – 1-й клуб КХЛ, выигравший 500 матчей в основное время в регулярках
СКА достиг отметки в 500 побед в основное время в регулярных чемпионатах КХЛ.
Команда тренера Романа Ротенберга обыграла «Ладу» (3:0) в Фонбет Чемпионате КХЛ. Эта победа стала для клуба 500-й в основное время в регулярках.
СКА стал первым клубом в КХЛ, который достиг этой отметки. На это достижение у армейцев ушло 864 матча.
На второй позиции располагается ЦСКА с 451 выигрышем в основное время.
Пора уходить! Это рекорд рекордов.
Вали уже.