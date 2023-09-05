СКА – 1-й клуб КХЛ, выигравший 500 матчей в основное время в регулярках

СКА достиг отметки в 500 побед в основное время в регулярных чемпионатах КХЛ.

Команда тренера обыграла «Ладу» (3:0) в Фонбет Чемпионате КХЛ. Эта победа стала для клуба 500-й в основное время в регулярках.

СКА стал первым клубом в КХЛ, который достиг этой отметки. На это достижение у армейцев ушло 864 матча.

На второй позиции располагается с 451 выигрышем в основное время.