Сушинский о Мыскиной во главе «Лады»: «Это точно не фэйк? Если она будет функционером, а не касаться хоккейных операций, то почему нет»

Максим Сушинский высказался о назначении Анастасии Мыскиной президентом «Лады».

Чемпионка «Ролан Гаррос»-2004 входит в наблюдательный совет тольяттинского клуба.

«Мыскина станет президентом «Лады»? Это точно не фэйк? Даже не знаю, за что она будет отвечать. Если она будет функционером, а не касаться хоккейных операций, то почему нет.

Если будет касаться хоккея, то ей не хватит опыта и понимания хоккея. Но должность президента подразумевает не хоккейные операции, а финансовую и маркетинговую деятельность, а также поддержание команды. Тут вопрос тяжелый, на что она идет. Если она идет на то, как я понимаю должность президента, то почему нет. Я просто не знаю о ее опыте.

Я не уверен, что она будет лезть в сам хоккей. О чем она будет разговаривать по тактике игры с тренерами. Этого я не понимаю. И кого брать из хоккеистов в плане селекции. Мне это тяжело понять. Но как функционером – почему нет», – сказал бывший игрок сборной России и экс-президент «Авангарда».