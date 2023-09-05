Дмитрий Федоров о «Чайке»: «У нас плотнейшее взаимодействие со штабом Ларионова. 11 игроков за лето побывали в «Торпедо», это важное достижение»

Теги Торпедо Николай Хабибулин Игорь Ларионов Дмитрий Федоров КХЛ МХЛ Чайка Михаил Васильев Матч ТВ Хоккей

Дмитрий Федоров рассказал о взаимодействии штаба «Чайки» с Игорем Ларионовым.

– Как происходит общение тренерского штаба «Чайки» с Игорем Ларионовым?

– Мы летом ездили на сборы к «Торпедо» на базу «Море спорта», это в двух часах от Нижнего Новгорода. Уточнили некоторые нюансы с Игорем Николаевичем по тактике, по подготовке команды. Задали очень много вопросов с Алексеем Геннадьевичем [Исаковым], и Ларионов ответил, подсказал.

Еще я был весной на небольшом молодежном сборе, где за четыре дня просматривали игроков. Я там очень многое впитывал от тренерского штаба «Торпедо» – не только от Ларионова, но и Михаила Васильева, Николая Хабибулина.

Я представляю, какие ценности у нашего клуба КХЛ. И ребятам в молодежке я постоянно говорю: «Вот, смотрите – в «Торпедо» так. Там вот это важно». И мы видим, что игроков «Чайки» берут на несколько дней, а иногда на более продолжительный срок в основную команду.

У нас плотнейшее взаимодействие со штабом Ларионова. И то, что сразу 11 игроков «Чайки» за лето побывали в «Торпедо», это важное достижение. И максимальная мотивация, – сказал ассистент главного тренера «Чайки» Федоров.

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2 комментария

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bold
Федоров наверно матчей миллион посмотрел , 400 прокомментировал , и только в МХЛ до сих пор ?
+3
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+3
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Матроскин52
Молодежь растет у Профессора!
0
0
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