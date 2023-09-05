Владимир Крикунов: «С «Торпедо» легко играть, главное – не попадаться на их ловушки»
Владимир Крикунов поделился мыслями об игре «Торпедо».
– Чего не хватило «Динамо» в серии прошлого плей-офф с «Торпедо»?
– Я был только на одном матче, и тогда «Динамо» выиграло. Не хватало времени внимательнее следить. Я вживую был на матче с ЦСКА и на одной игре плей-офф.
– Многих вдохновило «Торпедо» Игоря Ларионова. А вас?
– Тоже. Мне очень нравилось, как команда играла.
– В чем ее секрет?
– Они и раньше так играли при Немировски. Теперь более ответственно отнеслись к некоторым игровым моментам. Но при Ларионове они еще добавили, некоторые хоккеисты повзрослели. Сыграли ответственнее и продуктивнее. С «Торпедо» то легко играть, главное – не попадаться на их ловушки.
– Разве это не мнимое ощущение легкости?
– Конечно, легко. Помню, «Торпедо» с Немировски приехало в Екатеринбург. Мы разобрали их, закрыли индивидуально – и 0:4. Ничего не смогли сделать.
– Почему тогда у «Динамо» не получилось?
– Не знаю. Еще не спрашивал и не задумывался об этом.
– Хотелось бы, чтобы «Динамо» переняло стиль «Торпедо»?
– Любая команда не откажется хотя бы от частички такого стиля. Тому же «Ак Барсу» этого не хватило. Возможно, это появится сейчас. Потому что пришел Яшкин, есть Шипачев и Кагарлицкий. У меня эта тройка играла примерно так же, как молодые ребята «Торпедо», – сказал заслуженный тренер России, советник гендиректора «Динамо» Крикунов.
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