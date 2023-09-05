Владимир Крикунов: «С «Торпедо» легко играть, главное – не попадаться на их ловушки»

Владимир Крикунов поделился мыслями об игре «Торпедо».

– Чего не хватило «Динамо» в серии прошлого плей-офф с «Торпедо»?

– Я был только на одном матче, и тогда «Динамо» выиграло. Не хватало времени внимательнее следить. Я вживую был на матче с ЦСКА и на одной игре плей-офф.

– Многих вдохновило «Торпедо» . А вас?

– Тоже. Мне очень нравилось, как команда играла.

– В чем ее секрет?

– Они и раньше так играли при . Теперь более ответственно отнеслись к некоторым игровым моментам. Но при Ларионове они еще добавили, некоторые хоккеисты повзрослели. Сыграли ответственнее и продуктивнее. С «Торпедо» то легко играть, главное – не попадаться на их ловушки.

– Разве это не мнимое ощущение легкости?

– Конечно, легко. Помню, «Торпедо» с Немировски приехало в Екатеринбург. Мы разобрали их, закрыли индивидуально – и 0:4. Ничего не смогли сделать.

– Почему тогда у «Динамо» не получилось?

– Не знаю. Еще не спрашивал и не задумывался об этом.

– Хотелось бы, чтобы « » переняло стиль «Торпедо»?

– Любая команда не откажется хотя бы от частички такого стиля. Тому же «Ак Барсу» этого не хватило. Возможно, это появится сейчас. Потому что пришел , есть и Кагарлицкий. У меня эта тройка играла примерно так же, как молодые ребята «Торпедо», – сказал заслуженный тренер России, советник гендиректора «Динамо» Крикунов.