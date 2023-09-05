Дмитрий Федоров: «Тихонова нельзя назвать душнилой, он мог забыть все обиды и работать ради дела. В конце жизни примирился с Ларионовым, теперь они в одной лодке»

Теги ЦСКА Торпедо молодежная сборная России Виктор Тихонов Игорь Ларионов Дмитрий Федоров сборная СССР КХЛ Матч ТВ Хоккей

Дмитрий Федоров рассказал о примирении Виктора Тихонова и Игоря Ларионова.

«Вы же помните, что игрок Игорь Ларионов осенью 1988 года опубликовал знаменитое письмо в «Огоньке», обращаясь к тренеру Тихонову. Бывает, что и сейчас люди спорят, кто был тогда прав. Так вот, эти споры пора прекратить. Потому что Ларионов сам стал тренером.

Несколько лет назад наша молодежка под руководством Игоря Николаевича проиграла на МЧМ. Я пришел к вдове Тихонова Татьяне Васильевне. Брал у нее журнал с тренировками, фотографировал упражнения ЦСКА из середины 80‑х.

И вот Татьяна Васильевна говорит: «Какие же негодяи ругают Игоря Ларионова! Не вступаются за него, а он занимается таким делом…»

Я был ошарашен, ведь она его критиковала в книге! Не любила как оппонента Тихонова. «Татьяна Васильевна, удивительно от вас слышать такие слова…» – «Игорь стал тренером. А это такая собачья работа. Витя в конце жизни ничего против Ларионова уже не имел. И сам Игорь ничего плохого о Викторе Васильевиче не говорил. Они примирились.

А я полностью поддерживаю Игоря. Он не бедный человек, мог бы заниматься чем‑нибудь другим. Но взялся за эту сложнейшую работу. Да, не получилось сейчас. Но потом получится. Нужно поддержать, а то все так на Ларионова набросились».

Это было великое поколение, которое ставило интересы дела выше личных амбиций. И таким же был Тихонов. Почему его нельзя назвать душнилой, как ты сказал? Потому что он мог забыть все обиды и работать ради дела.

Теперь Ларионов и Тихонов – в одной лодке. В этой тренерской профессии, со всеми ее плюшками и недостатками. У них может быть разный взгляд, как строить тренировочный процесс, как относиться к людям. Но они теперь в одном деле.

И посмотрите, раньше Игорь Николаевич нередко выступал с критикой. А теперь он предлагает программу. Давайте это сделаем, вот так попробуем. Тренер по определению должен быть оптимистом», – сказал ассистент главного тренера «Чайки» и бывший хоккейный журналист.

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3 комментария

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Machine Head
Время все расставляет на места . С годами приходят мудрость и проходят обиды. Ларионов умный и воспитанный человек. Все в жизни меняется , как и изменились методы работы . У Ларионова другой подход , что не отменяет правильность методов Тихонова в те годы. А самое главное то , что оба человека безгранично преданы хоккею . И как сказала уважаемая супруга Виктора Васильевича , Игорь Николаевич не бедный человек , но взялся за сложнейшую работу . И по всей видимости это та работа , которую Ларионов любит и получает удовольствие . Дай Бог Игорю Николаевичу здоровья и спортивного долголетия . А всем нам надо научиться прощать , осознавать ошибки и делать выводы . Любите хоккей в себе , а не себя в хоккее .
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Матроскин52
Согласен! Действительно время все расставляет на свои места… Профессор предан хоккею по своему, его подход точно отличается от подхода Тихонова… Просто вселена другие… А Игорю Николаевичу спортивного, тренерского долголетия! Верим в команду!
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ТимТалер
Само ОБЩЕСТВО ставило интересы дела выше личных амбиций. Пока в 80-е годы отдельные личности не стали раскачивать лодку.
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