Тим Штюцле: «Тарасенко – хороший игрок. Он побеждал, знает, как выиграть Кубок Стэнли. Здорово, что он у нас есть»

Тим Штюцле высказался о переходе Владимира Тарасенко в «Оттаву».

– Тарасенко шесть раз забивал не менее 30 шайб и выиграл Кубок Стэнли с «Сент-Луисом» в 2019 году. Какое значение это имеет для «Сенаторс»?

– Огромное. Получить такого парня, как он, это очень, очень хорошо. Он хочет быть с нами, и это самое главное для наших ребят. Нам нужны парни, которые хотят быть с нами. Если они этого не хотят, это нормально, но мы хотим, чтобы у нас были ребята, которые действительно лояльны к команде.

То же самое можно сказать о Жиру. Он увидел, что у нас есть, и после первого сезона говорил, что ему было даже слишком весело.

Тарасенко – хороший игрок. Он побеждал. Я думаю, что это самый важный момент. Он знает, как выигрывать игры. Он знает, как выиграть Кубок Стэнли, который, вероятно, является одним из самых сложных для завоевания трофеев в спорте. Здорово, что он у нас есть, – сказал нападающий «Оттавы» Тим Штюцле.

Тарасенко об «Оттаве»: «Мне нравится, что это молодая команда, которая очень голодна до побед. Кажется, ребята готовы сделать следующий шаг»