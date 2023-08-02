Владимир Тарасенко: «Оттава» много побеждала в прошлом сезоне. Они не вышли в плей-офф, но играли хорошо»

Владимир Тарасенко высказался о выступлении «Оттавы» в сезоне-2022/23.

28 июля 31-летний форвард заключил с «Сенаторс» контракт на год и 5 миллионов долларов.

В сезоне-2022/23 «Оттава» заняла 6-е место в таблице Атлантического дивизиона с 86 очками и 39 победами в 82 играх и не вышла в плей-офф НХЛ в 6-й раз подряд. Это худшая серия в истории клуба.

«Я видел, что это была команда, которая много побеждала в прошлом сезоне. Да, они не вышли в плей-офф. Но они играли хорошо.

Это очень волнительно, когда перед тобой стоит непростая задача. Я рад быть частью этого и, возможно, поделиться своим опытом, накопленным в предыдущие годы. Помочь команде пройти следующий этап, выиграть больше игр, выйти в плей-офф и двигаться дальше», – сказал Тарасенко.