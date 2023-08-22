Дементьев о Тарасенко: «Оттава» получит крайне стимулированного игрока и серьезного снайпера. Однолетний контракт – это выгодно для обеих сторон»

Теги Оттава НХЛ Алексей Дементьев Владимир Тарасенко Хоккей

Агент Алексей Дементьев высказался о переходе Владимира Тарасенко в «Оттаву».

«Контракт именно с «Оттавой» позволяет Владимиру получить массу игрового времени в любых ситуациях.

Там есть две хорошие игровые пятерки – одна ветеранов, другая относительно молодых хоккеистов. Тарасенко может в любой из них играть, с высокой долей вероятности сможет постоянно выходить на лед при игре в большинстве – играть по 1 минуте 20 секунд из двухминутного розыгрыша лишнего.

С его броском и хорошим окружением это серьезное подспорье в любой команде. И «Оттава» это понимает.

Однолетний контракт – это выгодно для обеих сторон. Хоккеист получит игровое время в любой ситуации и, уверен, проявит себя очень хорошо. А «Оттава» получит крайне стимулированного игрока и серьезного снайпера», – сказал Дементьев, представляющий в России интересы Тарасенко.

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