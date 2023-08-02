Тарасенко о переходе в «Оттаву»: «Я был в восторге от возможности играть в Канаде, слышал истории о том, как там любят хоккей»

Владимир Тарасенко высказался касательно игры за клуб НХЛ из Канады.

31-летний форвард заключил с «Оттавой» контракт на год и 5 миллионов долларов.

«В прошлом году многое произошло. Но это в прошлом, и мы рады этому шансу.

Я буду впервые играть за клуб из Канады? Когда приезжаешь на новое место, это всегда немного нервная ситуация.

Думаю, что я и моя семья были в восторге от возможности играть в Канаде, потому что слышали истории о том, как люди там любят хоккей.

Конечно, я немного нервничаю, но я уверен, что, когда я приеду туда, все уляжется, у нас будет дом, и я буду готов помогать команде всем, чем смогу», – сказал .