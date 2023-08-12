Евгений Артюхин: «Детский спорт превратился в бизнес для тренеров – многое решают деньги. Кто после Панарина, Тарасенко ярко выступал? У нас есть проблема»

Евгений Артюхин заявил, что детский спорт превратился в бизнес для тренеров.

– На кого из молодых хоккеистов стоит обратить внимание в новом сезоне КХЛ?

– К сожалению, нет такого. Никого не могу отметить.

В КХЛ из молодых ребят, кроме Мичкова, никто не выделялся. У нас есть небольшая просадка по молодежи.

Кто после Панарина, Тарасенко ярко выступал? Мичков только приходит в голову. Все прекрасно понимают, что у нас есть проблема.

Хочется ситуацию улучшить, потому что одно поколение уходит, а новое поколение не приходит, единицы.

– Почему так получается?

– С детского хоккея все начинается и дальше. Очень сильно все поменялось. Много подводных камней. Детский спорт превратился для тренеров в бизнес какой-то.

Чуть постарше – там тоже самое все, многое деньги решают.

Многие об этом знают, а может, кто-то на это глаза закрывает, либо не вникает в эту проблему, – сказал бывший нападающий СКА Евгений Артюхин.