Евгений Артюхин: «Детский спорт превратился в бизнес для тренеров – многое решают деньги. Кто после Панарина, Тарасенко ярко выступал? У нас есть проблема»

Теги Евгений Артюхин КХЛ Владимир Тарасенко Артемий Панарин детский хоккей Матвей Мичков Хоккей

Евгений Артюхин заявил, что детский спорт превратился в бизнес для тренеров.

– На кого из молодых хоккеистов стоит обратить внимание в новом сезоне КХЛ?

– К сожалению, нет такого. Никого не могу отметить.

В КХЛ из молодых ребят, кроме Мичкова, никто не выделялся. У нас есть небольшая просадка по молодежи.

Кто после Панарина, Тарасенко ярко выступал? Мичков только приходит в голову. Все прекрасно понимают, что у нас есть проблема.

Хочется ситуацию улучшить, потому что одно поколение уходит, а новое поколение не приходит, единицы.

– Почему так получается?

– С детского хоккея все начинается и дальше. Очень сильно все поменялось. Много подводных камней. Детский спорт превратился для тренеров в бизнес какой-то.

Чуть постарше – там тоже самое все, многое деньги решают.

Многие об этом знают, а может, кто-то на это глаза закрывает, либо не вникает в эту проблему, – сказал бывший нападающий СКА Евгений Артюхин.

6 комментариев

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Кирилл Кондратьев
Проблемы безусловно есть, и коррупция среди тренеров, и дороговизна экипировки, нехватка льда и тд. Но тренер тем не менее никогда не задвинет самых талантливых ребят в своей команде. Они все равно будут играть. Хотя нередко бывает, что в раннем возрасте выделяются одни, а в подростковом уже на первые роли выходят другие. Поэтому так или иначе это в любом случае бьет по талантам.
Но несмотря на это Кучеров, Бучневич, Ничушкин, Капризов, Сергачев, Проворов, Свечников слегка недоумевают от высказываний Артюхина. Я уж не говорю про плеяду вратарей.
Плюс в ближайшем будущем могут сверкнуть и выйти на мировой уровень кто-то среди следующих: Марченко, Денисенко, Чинахов, Грицюк, Хуснутдинов, Мирошниченко, Юров, Полтапов, Чибриков, Свечков, Никишин, Романов, Минтюков, Симашев, Бут, Демидов, Гуляев, Донцов, Сурин..
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avcgloronalduMU
денежная система ха-ха-ха-ха
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Иван Ерёмин
А Капризов по каким причинам не попадает в кагорту?
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Jeff Lebowski
Почему этот Артюхин стал здесь часто мелькать в последнее время? Поумнее некого спросить, что ли?
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ARCAN
Панарин скорее вопреки, чем благодаря. У Тарасенко папа хоккеист
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