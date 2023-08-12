Евгений Артюхин: «Детский спорт превратился в бизнес для тренеров – многое решают деньги. Кто после Панарина, Тарасенко ярко выступал? У нас есть проблема»
Евгений Артюхин заявил, что детский спорт превратился в бизнес для тренеров.
– На кого из молодых хоккеистов стоит обратить внимание в новом сезоне КХЛ?
– К сожалению, нет такого. Никого не могу отметить.
В КХЛ из молодых ребят, кроме Мичкова, никто не выделялся. У нас есть небольшая просадка по молодежи.
Кто после Панарина, Тарасенко ярко выступал? Мичков только приходит в голову. Все прекрасно понимают, что у нас есть проблема.
Хочется ситуацию улучшить, потому что одно поколение уходит, а новое поколение не приходит, единицы.
– Почему так получается?
– С детского хоккея все начинается и дальше. Очень сильно все поменялось. Много подводных камней. Детский спорт превратился для тренеров в бизнес какой-то.
Чуть постарше – там тоже самое все, многое деньги решают.
Многие об этом знают, а может, кто-то на это глаза закрывает, либо не вникает в эту проблему, – сказал бывший нападающий СКА Евгений Артюхин.
Но несмотря на это Кучеров, Бучневич, Ничушкин, Капризов, Сергачев, Проворов, Свечников слегка недоумевают от высказываний Артюхина. Я уж не говорю про плеяду вратарей.
Плюс в ближайшем будущем могут сверкнуть и выйти на мировой уровень кто-то среди следующих: Марченко, Денисенко, Чинахов, Грицюк, Хуснутдинов, Мирошниченко, Юров, Полтапов, Чибриков, Свечков, Никишин, Романов, Минтюков, Симашев, Бут, Демидов, Гуляев, Донцов, Сурин..