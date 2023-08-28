Губернатор Алтайского края о команде с Фетисовым и Морозовым: «На примере людей выросли поколения спортсменов, патриоты страны, которые ее любят, защищают и двигают вперед»

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко высказался о матче звезд хоккея в Барнауле.

26 августа в Барнауле состоялся гала-матч команды «Легенды хоккея», в составе которой сыграли Юрий Леонов, Александр Гуськов, Борис Миронов, Виктор Шалимов, Сергей Шепелев, Алексей Морозов, Валерий Каменский, Алексей Касатонов, Александр Якушев и Вячеслав Фетисов.

«Я бесконечно рад, что легенды хоккея побывали в Барнауле.

Мы смогли им рассказать и показать, что Барнаул не зря называют столицей мира.

Они видели много мировых столиц, играли, побеждали, прославляли советский спорт и российский хоккей.

Это люди, на примере которых выросли целые поколения спортсменов, выдающихся людей, патриотов страны, которые ее любят, защищают и двигают вперед», – сказал губернатор Алтайского края Виктор Томенко.