Губернатор Алтайского края о команде с Фетисовым и Морозовым: «На примере людей выросли поколения спортсменов, патриоты страны, которые ее любят, защищают и двигают вперед»
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко высказался о матче звезд хоккея в Барнауле.
26 августа в Барнауле состоялся гала-матч команды «Легенды хоккея», в составе которой сыграли Юрий Леонов, Александр Гуськов, Борис Миронов, Виктор Шалимов, Сергей Шепелев, Алексей Морозов, Валерий Каменский, Алексей Касатонов, Александр Якушев и Вячеслав Фетисов.
«Я бесконечно рад, что легенды хоккея побывали в Барнауле.
Мы смогли им рассказать и показать, что Барнаул не зря называют столицей мира.
Они видели много мировых столиц, играли, побеждали, прославляли советский спорт и российский хоккей.
Это люди, на примере которых выросли целые поколения спортсменов, выдающихся людей, патриотов страны, которые ее любят, защищают и двигают вперед», – сказал губернатор Алтайского края Виктор Томенко.
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