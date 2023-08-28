Губернатор Алтайского края о команде с Фетисовым и Морозовым: «На примере людей выросли поколения спортсменов, патриоты страны, которые ее любят, защищают и двигают вперед»

Теги Алексей Морозов Александр Гуськов Вячеслав Фетисов Юрий Леонов Борис Миронов Алексей Касатонов Валерий Каменский КХЛ Сергей Шепелев Александр Якушев Виктор Шалимов Политика Хоккей

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко высказался о матче звезд хоккея в Барнауле.

26 августа в Барнауле состоялся гала-матч команды «Легенды хоккея», в составе которой сыграли Юрий Леонов, Александр Гуськов, Борис Миронов, Виктор Шалимов, Сергей Шепелев, Алексей Морозов, Валерий Каменский, Алексей Касатонов, Александр Якушев и Вячеслав Фетисов.

«Я бесконечно рад, что легенды хоккея побывали в Барнауле.

Мы смогли им рассказать и показать, что Барнаул не зря называют столицей мира.

Они видели много мировых столиц, играли, побеждали, прославляли советский спорт и российский хоккей.

Это люди, на примере которых выросли целые поколения спортсменов, выдающихся людей, патриотов страны, которые ее любят, защищают и двигают вперед», – сказал губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

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