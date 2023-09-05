Форвард «Лады» Моисеев: «В СКА немножко потух, в «Витязе» у меня был постоянный рост. Но ищу проблемы только в себе»

Форвард «Лады» Данила Моисеев сказал, что в СКА он немножко потух.

В межсезонье 22-летний игрок был обменян из в «Ладу».

Вчера он сыграл за тольяттинцев против бывшей команды. Это был его первый матч в Фонбет Чемпионате КХЛ с ноября прошлого года.

«Что делал за этот период без игры? Сначала отдыхал, травма была нелегкая. Три месяца вообще ничего не делал, потом три месяца работал с реабилитологом, потом потихоньку стал возвращаться на лед.

Со СКА попрощался нормально, меня поблагодарили за работу, я поблагодарил их. Это нормально, такова жизнь хоккеиста. Сегодня ты в одном месте, завтра в другом.

Цели в «Ладе»? Начать стабильно играть, показывать уровень, который я показывал в « ». Там у меня был постоянный рост, а в СКА я немножко потух. Нужно реабилитироваться. Но все зависело от меня, ищу проблемы только в себе.

Шансы у меня были, я их не реализовал», – сказал .