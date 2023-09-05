Форвард «Лады» Моисеев: «В СКА немножко потух, в «Витязе» у меня был постоянный рост. Но ищу проблемы только в себе»

Теги Лада СКА Витязь КХЛ Данила Моисеев Чемпионат.com Хоккей

Форвард «Лады» Данила Моисеев сказал, что в СКА он немножко потух.

В межсезонье 22-летний игрок был обменян из СКА в «Ладу». 

Вчера он сыграл за тольяттинцев против бывшей команды. Это был его первый матч в Фонбет Чемпионате КХЛ с ноября прошлого года. 

«Что делал за этот период без игры? Сначала отдыхал, травма была нелегкая. Три месяца вообще ничего не делал, потом три месяца работал с реабилитологом, потом потихоньку стал возвращаться на лед.

Со СКА попрощался нормально, меня поблагодарили за работу, я поблагодарил их. Это нормально, такова жизнь хоккеиста. Сегодня ты в одном месте, завтра в другом.

Цели в «Ладе»? Начать стабильно играть, показывать уровень, который я показывал в «Витязе». Там у меня был постоянный рост, а в СКА я немножко потух. Нужно реабилитироваться. Но все зависело от меня, ищу проблемы только в себе.

Шансы у меня были, я их не реализовал», – сказал Моисеев.

Материалы по теме

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sd4fmwrvz8
В ска никогда никто как игрок не растет , туда приходят готовыми на взлете , там либо процентов 80-90 потухают , либо в НХЛ успевают дёру дать 😉
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Machine Head
В сезоне 20/21 Данила Моисеев сыграл за основной состав Витязя 56 матчей . 8 забил и 18 отдал , среднее время на поле 15,29. Сезон 21/22 в ска 47 матчей 5 забил , 9 отдал . Среднее время 13,03 . Сезон 22/23 сыграно матчей 22 , ноль голов , одна передача . Среднее время на поле 12,08 . Развивальщики молодых талантов . Вот так парню развили карьеру по убывающей . В этом сезоне за Ладу 1 матч и 16 минут игрового времени . А в Витязе он уже стал бы лидером команды .
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Machine Head
Ответ keeslov
Да, если бы не травма может и заиграл бы в СКА. В любом случае удачи Даниле!
Кончай уже ботик . Заиграл бы . Посмотри сколько он у вас играл
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Machine Head
Все кого набрали и клубов КХЛ и не имеет игровой практики затухают и это естественный процесс . В назидание всем остальным , если кто думает , что при переходе в ска ты получишь мешок денег и будешь играть большое заблуждение. Право играть надо еще заслужить среди десятков таких же как ты . А если не пробился в основу , то твой удел протирать лавку и быть отправленным в фарм . А деньги ? У денег есть замечательное свойство заканчиваться .
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dragon10
Шансы были и остаются, не реализует в Ладе, ещё же Сочи есть
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Marienburg
Сначала пенс Кузя, он же Кеша, он же Гога указывает "ботику" посмотреть сколько Моисеев играл, потом сливается на результативность, понимая, что с заигранностью сел в лужу. Знатокс
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bot Vinnik
Ответ keeslov
Да, если бы не травма может и заиграл бы в СКА. В любом случае удачи Даниле!
Верно, Моисеев был на хорошем счету у штаба и играл важную роль в команде. В сезоне 21/22 постоянно выходил в регулярке и плей-офф со средними +/- 15 минутами, 22/23 до травмы ему также доверяли
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий