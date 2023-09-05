Гальченюк о том, изучал ли игру СКА перед приездом: «Конечно, я знал, что это за команда, какие в ней игроки, в какой хоккей она играет»

Теги СКА КХЛ Алекс Гальченюк Хоккей

Алекс Гальченюк подтвердил, что изучал игру СКА перед приездом.

– Роман Ротенберг рассказывал, что вы удаленно из Северной Америки в течение двух недель изучали игру СКА. Насколько это для вас было полезным?

– Ну, конечно, приходя в СКА, я уже знал, что это за команда, какие в ней игроки, в какой хоккей она играет. Но все равно: ты можешь знать и систему игры команды, и ее игроков, но окончательно их поймешь, только когда сам с ними выйдешь на лед.

Чем больше выступаешь, тем больше привыкаешь к партнерам по команде, их системе игры, требованиям тренера – сказал нападающий СКА Гальченюк.

Роман Ротенберг: «Гальченюк изучал тактику СКА. Был урок теории, который длился две недели. Мы с Алексом много работали, технологии позволяют делать это удаленно»

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2 комментария

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Machine Head
Роман Борисович сказал что сейчас такие технологии(Бггг) , что ты две недели дистанционно изучал систему. Кто из вас ######? Я даже не знаю когда ты успевал это делать «и на танцах драться и в фонтаны нырять» , учитывая разницу во времени .
+3
-2
+1
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Вячеслав Лобачев
Да да,он и про систему знает😁
+1
-1
0
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