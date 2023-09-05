Гальченюк о том, изучал ли игру СКА перед приездом: «Конечно, я знал, что это за команда, какие в ней игроки, в какой хоккей она играет»

Алекс Гальченюк подтвердил, что изучал игру СКА перед приездом.

– Роман Ротенберг рассказывал, что вы удаленно из Северной Америки в течение двух недель изучали игру СКА. Насколько это для вас было полезным?

– Ну, конечно, приходя в СКА, я уже знал, что это за команда, какие в ней игроки, в какой хоккей она играет. Но все равно: ты можешь знать и систему игры команды, и ее игроков, но окончательно их поймешь, только когда сам с ними выйдешь на лед.

Чем больше выступаешь, тем больше привыкаешь к партнерам по команде, их системе игры, требованиям тренера – сказал нападающий СКА Гальченюк.

Роман Ротенберг: «Гальченюк изучал тактику СКА. Был урок теории, который длился две недели. Мы с Алексом много работали, технологии позволяют делать это удаленно»