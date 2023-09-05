Крикунов о КХЛ: «Игр много, команды меньше тренируются, поэтому и падает уровень мастерства. 56 матчей было бы оптимально. Мы не НХЛ»

Владимир Крикунов высказался о том, почему падает уровень мастерства в КХЛ.

– Много разговоров об уровне мастерства в . Какое ваше видение: оно падает, растет или остается неизменным?

– Мастерство падает не столько из-за того, что уезжают иностранцы, а из-за того, что команды меньше тренируются. Сейчас много игр. Представьте: шесть матчей через день! А когда тренироваться с таким графиком? Думаю, поэтому и падает уровень мастерства.

Понятно, без лимита на иностранцев уровень был бы выше. Но главный момент – меньше тренировок. Представьте, сколько игрового времени получают хоккеисты! В первом звене – 20 минут, а в четвертом – восемь. Что ты наиграешь за восемь минут? А это все навыки! Откуда они появляются? Все только через работу и большое количество повторений.

– Вы не поддерживаете увеличение матчей в КХЛ?

– 56 матчей было бы оптимально. Чтобы оставалось время и на отдых, и на тренировки. Все-таки мы не НХЛ. Их лига собирает лучших хоккеистов со всего мира. Талантливые игроки варятся в одном котле – так растет их уровень. А у нас и так мало звезд, – сказал бывший тренер сборной России Крикунов.