Крикунов о КХЛ: «Игр много, команды меньше тренируются, поэтому и падает уровень мастерства. 56 матчей было бы оптимально. Мы не НХЛ»

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Владимир Крикунов высказался о том, почему падает уровень мастерства в КХЛ.

– Много разговоров об уровне мастерства в КХЛ. Какое ваше видение: оно падает, растет или остается неизменным?

– Мастерство падает не столько из-за того, что уезжают иностранцы, а из-за того, что команды меньше тренируются. Сейчас много игр. Представьте: шесть матчей через день! А когда тренироваться с таким графиком? Думаю, поэтому и падает уровень мастерства.

Понятно, без лимита на иностранцев уровень был бы выше. Но главный момент – меньше тренировок. Представьте, сколько игрового времени получают хоккеисты! В первом звене – 20 минут, а в четвертом – восемь. Что ты наиграешь за восемь минут? А это все навыки! Откуда они появляются? Все только через работу и большое количество повторений.

– Вы не поддерживаете увеличение матчей в КХЛ?

– 56 матчей было бы оптимально. Чтобы оставалось время и на отдых, и на тренировки. Все-таки мы не НХЛ. Их лига собирает лучших хоккеистов со всего мира. Талантливые игроки варятся в одном котле – так растет их уровень. А у нас и так мало звезд, – сказал бывший тренер сборной России Крикунов.

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4 комментария

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Ясен Хююге
Совочек не копай) Да была бы Ваша воля Владимир Васильевич, у нас бы матчей 15 было гладкого чемпионата, а все остальное время баллоны и парашюты.
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Mohnatiy
Действительно, когда ж физуху закладывать и баллоны таскать?))
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Sever12
да нормально игр, надо не игры уменьшать а чемпионат растянуть или у нас же только ради ЦСКА и Сечина могут посылать ИИХФ нахер, ради своего чемпионата со можем только под их ЧМ подстраиваться, когда в КХЛ уже три еевропейца остальные канадцы да американцы которым на этот ЧМ насрать.
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Палец Мето
Хороший вопрос возникает: рост мастерства связан с ростом интенсивности и нагрузок или с ростом времени отдыха?
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