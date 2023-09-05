Крикунов о «Динамо»: «Хотим избавиться от двоевластия. Чтобы весь клуб занялся результатом, а не внутренними разборками»

Теги Владимир Крикунов Алексей Сопин КХЛ Никита Гусев Динамо Игорь Ожиганов Спорт-Экспресс Сергей Сушко Хоккей

Владимир Крикунов высказался о своем назначении советником гендиректора «Динамо».

– Ваш приход в «Динамо» может добавить единства и избавить клуб от двоевластия?

– Мы и хотим избавиться от этого. Чтобы весь клуб занялся результатом, а не внутренними разборками. Я знаю, как это сделать. Это вроде несложно, но в то же время сложно.

Мы уже начали работу, у нас новый директор – Сергей Анатольевич Сушко. Он правильно понимает процессы.

– Что скажете о селекции «Динамо»?

– Когда я пришел, она уже закончилась. Алексей Сопин провел хорошую работу. Аккуратно, из расчета финансовых возможностей, вполне неплохо укомплектовал команду.

Подписал Гусева и Ожиганова – это игроки, которые должны серьезно помочь «Динамо», – сказал бывший тренер клуба, приводивший его к победам в чемпионате России и Кубке европейских чемпионов. 

4 комментария

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Beerfanidi
Курс на единение радует. Подковерная возня последних несколько лет надоела...
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Machine Head
Владимир Васильевич уважаемый и не чужой человек в Динамо. Многое сделал и , наверное, так же , как и в Нефтехимике уважаем болельщиками. Лично я с большой симпатией отношусь к Крикунову . Раздрай внутри клуба должен закончиться , что должно принести свои плоды. Крикунов тяжеловес в хоккее .
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BT
Почитал интервью полностью. Забор на даче достроил, сыну с заводом помог. Говорит, что на лавку не хочет, но кто знает... Я думаю, если Кудашова вдруг попросят на выход, еще увидим Крика тренером.
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Al561
Как назначение Крикунова советником связано с избавлением от двоевластия?
Имхо, цель только одна, чтобы Василич наперед думал, прежде, чем что-то говорить про клуб, кого и как критиковать, а лучше бы согласовывал с руководством))
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