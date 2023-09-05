Крикунов о «Динамо»: «Хотим избавиться от двоевластия. Чтобы весь клуб занялся результатом, а не внутренними разборками»

Владимир Крикунов высказался о своем назначении советником гендиректора «Динамо».

– Ваш приход в « » может добавить единства и избавить клуб от двоевластия?

– Мы и хотим избавиться от этого. Чтобы весь клуб занялся результатом, а не внутренними разборками. Я знаю, как это сделать. Это вроде несложно, но в то же время сложно.

Мы уже начали работу, у нас новый директор – Сергей Анатольевич Сушко. Он правильно понимает процессы.

– Что скажете о селекции «Динамо»?

– Когда я пришел, она уже закончилась. Алексей Сопин провел хорошую работу. Аккуратно, из расчета финансовых возможностей, вполне неплохо укомплектовал команду.

Подписал Гусева и Ожиганова – это игроки, которые должны серьезно помочь «Динамо», – сказал бывший тренер клуба, приводивший его к победам в чемпионате России и Кубке европейских чемпионов.