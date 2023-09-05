Крикунов о «Динамо»: «Хотим избавиться от двоевластия. Чтобы весь клуб занялся результатом, а не внутренними разборками»
Владимир Крикунов высказался о своем назначении советником гендиректора «Динамо».
– Ваш приход в «Динамо» может добавить единства и избавить клуб от двоевластия?
– Мы и хотим избавиться от этого. Чтобы весь клуб занялся результатом, а не внутренними разборками. Я знаю, как это сделать. Это вроде несложно, но в то же время сложно.
Мы уже начали работу, у нас новый директор – Сергей Анатольевич Сушко. Он правильно понимает процессы.
– Что скажете о селекции «Динамо»?
– Когда я пришел, она уже закончилась. Алексей Сопин провел хорошую работу. Аккуратно, из расчета финансовых возможностей, вполне неплохо укомплектовал команду.
Подписал Гусева и Ожиганова – это игроки, которые должны серьезно помочь «Динамо», – сказал бывший тренер клуба, приводивший его к победам в чемпионате России и Кубке европейских чемпионов.
Имхо, цель только одна, чтобы Василич наперед думал, прежде, чем что-то говорить про клуб, кого и как критиковать, а лучше бы согласовывал с руководством))