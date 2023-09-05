Крикунов за отказ от легионеров на время санкций ИИХФ: «Наши пацаны серьезно бы выросли. Это как с лимитом на иностранных вратарей»

Владимир Крикунов предложил КХЛ отказаться от легионеров на время санкций.

Сборные России и Беларуси были отстранены от всех турниров под эгидой Международной федерации хоккея весной 2022 года.

– Я предлагал отказаться от легионеров, пока действуют санкции . Для чего? Чтобы молодые ребята больше тренировались и играли, тогда они бы быстро выросли.

Это как раньше ввели лимит на иностранных вратарей. Все стали доверять и растить русских. А сейчас посмотрите, сколько наших вратарей играет в НХЛ.

– Без легионеров чемпионат станет менее интересным.

– Согласен. Я же не говорю, что нужно совсем играть без иностранцев. Только на период санкций. За это время наши молодые пацаны серьезно бы выросли. Талантов много, но им надо играть. И в мое время мы тренировались намного больше.

Сейчас новая мода – меньше работать. Но все навыки надо наработать, – сказал заслуженный тренер России.