Крикунов за отказ от легионеров на время санкций ИИХФ: «Наши пацаны серьезно бы выросли. Это как с лимитом на иностранных вратарей»

Теги ИИХФ Сборная России по хоккею Владимир Крикунов КХЛ лимит на легионеров Спорт-Экспресс Хоккей

Владимир Крикунов предложил КХЛ отказаться от легионеров на время санкций.

Сборные России и Беларуси были отстранены от всех турниров под эгидой Международной федерации хоккея весной 2022 года. 

– Я предлагал отказаться от легионеров, пока действуют санкции ИИХФ. Для чего? Чтобы молодые ребята больше тренировались и играли, тогда они бы быстро выросли.

Это как раньше ввели лимит на иностранных вратарей. Все стали доверять и растить русских. А сейчас посмотрите, сколько наших вратарей играет в НХЛ.

– Без легионеров чемпионат станет менее интересным.

– Согласен. Я же не говорю, что нужно совсем играть без иностранцев. Только на период санкций. За это время наши молодые пацаны серьезно бы выросли. Талантов много, но им надо играть. И в мое время мы тренировались намного больше.

Сейчас новая мода – меньше работать. Но все навыки надо наработать, – сказал заслуженный тренер России.

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11 комментариев

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Oleg Olegov
Можно вообще сделать лигу из пятисот команд, в каждую набрать по три состава молодых пацанов, и пусть они играют между собой без всяких легионеров. Это же обалдеть как круто будет, насколько все вырастут.
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Амфитрион
Так даже сейчас это не работает же. С урезанием лимита резко повысился показатель любви к русской культуре у иностранных хоккеистов. При полном отказе поток новоиспеченных граждан просто станет интенсивнее и все.
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Сергей Галынский
Очень руский перспективный парень в Динамо Москва - Менелл
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lenson
Зато можно переименовать в Колхозную хоккейную лигу
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Idacius
Странно, все руководители клубов, тренеры и сопричастные говорят, что надо растить своих, тогда зачем вообще лимит? Зачем нужно себя самоограничивать? Если отменить лимит, то не начнут же клубы набивать составы легионерами, ведь все за сборную переживают? Условный Ротенберг, главный идеолог Красной Машины, при отсутствии лимита не начнёт же только легионеров использовать, в ущерб своим ребятам из России 25? Или всё же начнёт, забыв все прошлые слова?:)
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Дмитрий Рабко
Правильно лия понял "товарища баллона", что без санкций никто не собирается растить местных звёздочек ?
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Melnikov1968
Так и сейчас нашим молодым парням никто не мешает больше тренироваться. Тренируйся и доказыаай, что ты лучше легионера. Тренер ведь тоже себе не враг. Наверняка, в составе будет играть сильнейший, вне зависимости от национальности.
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viktorpavlov70
У Крикунова причинно-следственные связи 80 уровня.
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haymaker
Наши пацаны так же выросли бы, как Жигули при совке
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ilya1809
Только с случае с вратарями, легионеры вратари остались-добавил Крикунов: Просто я забыл.И конкурировали наши вратари с легионерами, в следствие чего росли - снова добавил Крикунов.
-В целом, это была хорошая идея ,заводить персонального тренера на дефицитную позицию, и оставлять, хорошую,злую конкуренцию-заключил Крикунов.
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