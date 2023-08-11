Крикунов о натурализации: «Обход лимита, естественно. Минус – пропадают места для молодых россиян»

Теги Сборная России по хоккею Владимир Крикунов КХЛ Динамо лимит на легионеров натурализация Бреннан Менелл Хоккей

Владимир Крикунов высказался о натурализации легионеров в Фонбет Чемпионате КХЛ.

В сезоне-2023/24 российские клубы могут вносить в заявку на матчи КХЛ не более 3 иностранных игроков (ранее – не более 5).

Сегодня ФХР сообщила, что защитник «Динамо» Бреннан Менелл может играть за сборную России и не будет считаться легионером

«Естественно, что таким образом они обходят действующий в лиге лимит на легионеров. В какой-то степени это плюс, а в какой-то – минус. Плюс в том, что эти игроки более мастеровитые. А минус – пропадают места для молодых российских хоккеистов.

А так, все делается для того, чтобы усилить команду. Ждать ли их в сборной России? Все же знают закон, нужно подождать 4 года (если игрок ранее не выступал за сборную родной страны, то достаточно двух лет – прим. Sports.ru).

Получают российские паспорта не такие уж молодые игроки, чтобы через четыре года претендовать на место в национальной команде. Все эти ребята уже взрослые. Непонятно, на каком уровне они будут играть через четыре года», – сказал заслуженный тренер России и советник директора «Динамо». 

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2 комментария

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ivan555navi
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Интересно то,
что в комментариях больше всего возмущаются получением гражданства те, кто требуют вообще отменить лимит.
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Роман Кок
выход есть. сыграть за сборную России или например провести 2-3 года в системе КХЛ/ВХЛ беспрерывно и вопрос отпадет сам собой
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