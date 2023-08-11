Крикунов о натурализации: «Обход лимита, естественно. Минус – пропадают места для молодых россиян»

Владимир Крикунов высказался о натурализации легионеров в Фонбет Чемпионате КХЛ.

В сезоне-2023/24 российские клубы могут вносить в заявку на матчи не более 3 иностранных игроков (ранее – не более 5).

Сегодня ФХР сообщила, что защитник «Динамо» может играть за сборную России и не будет считаться легионером.

«Естественно, что таким образом они обходят действующий в лиге лимит на легионеров. В какой-то степени это плюс, а в какой-то – минус. Плюс в том, что эти игроки более мастеровитые. А минус – пропадают места для молодых российских хоккеистов.

А так, все делается для того, чтобы усилить команду. Ждать ли их в сборной России? Все же знают закон, нужно подождать 4 года (если игрок ранее не выступал за сборную родной страны, то достаточно двух лет – прим. Sports.ru).

Получают российские паспорта не такие уж молодые игроки, чтобы через четыре года претендовать на место в национальной команде. Все эти ребята уже взрослые. Непонятно, на каком уровне они будут играть через четыре года», – сказал заслуженный тренер России и советник директора « ».