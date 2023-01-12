Крикунов об ужесточении лимита: «В СССР вообще не было легионеров, но мы девять раз были чемпионами мира. Ничего страшного»

Владимир Крикунов считает, что в ужесточении лимита на легионеров нет ничего страшного.

«Возможно ли развитие без международных игр и с ужесточением лимита? И что? У нас в Советском Союзе вообще не было легионеров, но мы девять раз были чемпионами мира, поэтому нет ничего страшного. Будет играть больше молодых, причем не искусственно, а по таланту.

Возможно ли развитие в период изоляции нашего хоккея? Возможно – по-любому! Игра-то не меняется, изменений нет. Да, поучиться всегда чему-то можно, но глобально провала не будет», – сказал бывший главный тренер сборной России.