Крикунов об ужесточении лимита: «В СССР вообще не было легионеров, но мы девять раз были чемпионами мира. Ничего страшного»

Теги Сборная России по хоккею Владимир Крикунов КХЛ ЧМ по хоккею чемпионат СССР лимит на легионеров Хоккей

Владимир Крикунов считает, что в ужесточении лимита на легионеров нет ничего страшного.

«Возможно ли развитие без международных игр и с ужесточением лимита? И что? У нас в Советском Союзе вообще не было легионеров, но мы девять раз были чемпионами мира, поэтому нет ничего страшного. Будет играть больше молодых, причем не искусственно, а по таланту.

Возможно ли развитие в период изоляции нашего хоккея? Возможно – по-любому! Игра-то не меняется, изменений нет. Да, поучиться всегда чему-то можно, но глобально провала не будет», – сказал бывший главный тренер сборной России.

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34 комментария

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catcher69
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Ответ 1960лоцман
Да не особенно старый всего то на 10 лет старше меня ,должен быть в этом возрасте в здравом уме
всё относительно в этом мире с чьей-то стороны он в здравом )))))
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shickana
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Ответ Ебздрогыч
Все так, только североамериканцы студентов и любителей на них отправляли. А так да, все так
Шведы тоже, а финны только учились держать клюшку. В итоге реальную конкуренцию составляли только чехословаки и все, как правило, решалось в 2-3 матчах. За сезон, Карл. Кому сейчас нужен такой хоккей? Ответ очевиден.
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Haman
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Ответ Александр Невский
А как это к легионерам относиться ваш комментарий .
Система давала больше качественных игроков, была более высокая конкуренция (как сказал Жамнов в своем интервью Сычеву и Казанскому: в СССР если в 20 лет ты не играл в команде мастеров, то и перспектив заиграть там потом у тебя нет). Хороших игроков было столько, что ведущим клубам не надо было искать ухищрения, чтобы приглашать легионеров, например, из дружественной Чехословакии, они просто пылесосили хороших игроков по регионам, и все равно на периферии продолжали появляться такие игроки, как Дроздецкий, Макаров, Бякин, Федоров, Могильный и др.
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Сергей Лепехин
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Ответ sled
вот, про те времена, про которые Крикунов рассказывает, как раз любителей, не ездили тогда профи на ЧМ, не пускали их, канадцы даже бойкотировали ЧМ поэтому
Для вас: чемпионат мира по хоккею с шайбой 1976 года в Катовице стал первым, в котором приняли участие профессионалы.
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Сергей Лепехин
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Прав... На Кубке Канады были одни из лучших. В 90е десятками уезжали
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ФКСМ..ХКСЮ
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При СССР школы работали. Сейчас такого нет.
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ФКСМ..ХКСЮ
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Ответ Александр Воронин
Только вот от Канады на этом ЧМ все лучшие никогда не играли в те годы. Как и на олимпиадах. Иначе статистика была бы совсем другой.
Если бы да кабы
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ФКСМ..ХКСЮ
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Ответ Владимир Владимир
В Советском союзе ещё было 15 республик, если что. Лимит там попросту был невозможен и не нужен, да.
Белоруссы и казахи не легионеры. Кто ещё там умеет играть хоккей? Латышы только.
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sled
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Ответ Сергей Лепехин
не студентов, а также вылетевших с кубка
вот, про те времена, про которые Крикунов рассказывает, как раз любителей, не ездили тогда профи на ЧМ, не пускали их, канадцы даже бойкотировали ЧМ поэтому
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Геннадий Туник
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Ну да,в СССР Балдерис легионером не считался.
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1960лоцман
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Ответ catcher69
дедушка старый....
Да не особенно старый всего то на 10 лет старше меня ,должен быть в этом возрасте в здравом уме
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catcher69
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еще в ссср не было иномарок видеомагнитофонов секса и ещё много чего, а чемпионами мира были а теперь самого совейского союза нет...)))))))))
думаю можем повторить !!!!!!!!!!!!!!!
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Haman
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Ответ Muslim ogly
Дык из СССР не выпускали никого. Сейчас бы Овечкин пылил за ОХК, Малкин - за Магнитку, Кучеров - за ЦСКА и т.д. и т. п. И на хер нужны были бы легионеры.
Малкин вряд ли остался бы в Магнитке. Перешел бы в ЦСКА (или Динамо), как в свое время перешли челябинцы Макаров и Быков. Таков был путь всех ярких талантов в то время.
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catcher69
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Ответ 1960лоцман
Он о чем ,вообще не знает что ли истории хоккея СССР ,мы становились ЧМ 22 раза 7 раз серебряными и пять бронзовыми ,просто стыдоба этого не знать
дедушка старый....
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1960лоцман
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Ответ Александр Воронин
Только вот от Канады на этом ЧМ все лучшие никогда не играли в те годы. Как и на олимпиадах. Иначе статистика была бы совсем другой.
А ты забыл как мы рвали эту Канаду в сериях
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1960лоцман
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Ответ Владимир Владимир
Чмпионат мира по хоккею был когда-нибудь престижным турниром?
Да вообще то всегда был до начала 90-х точно.
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1960лоцман
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Ответ Владимир Владимир
В Советском союзе ещё было 15 республик, если что. Лимит там попросту был невозможен и не нужен, да.
Интересно и из каких республик играли , (Армения ,Грузия и других наверное).
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1960лоцман
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Он о чем ,вообще не знает что ли истории хоккея СССР ,мы становились ЧМ 22 раза 7 раз серебряными и пять бронзовыми ,просто стыдоба этого не знать
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личные рекорды это не хоккей
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Раньше на мамонтов бегали с топором из камня а у Крикунова до сих пор дырявые покрышки тягают, зачем ему прогресс когда старой резины дохера
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sled
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Ответ Габорик
В 13 веке мы жили в избах без всех удобств, зато победили татаро-монголов :)
Александр Невский: но есть нюанс
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Muslim ogly
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Дык из СССР не выпускали никого. Сейчас бы Овечкин пылил за ОХК, Малкин - за Магнитку, Кучеров - за ЦСКА и т.д. и т. п. И на хер нужны были бы легионеры.
+1
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Сергей Лепехин
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Ответ Ебздрогыч
Все так, только североамериканцы студентов и любителей на них отправляли. А так да, все так
не студентов, а также вылетевших с кубка
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memphis
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"Игра-то не меняется, изменений нет"

В очередной раз доказывает, что эти старики не смотрят хоккей. Совсем.
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Spartakus1984
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Ответ Александр Невский
Правильно сказал Крикунов , не нужны легионеры в России , раньше и без легионеров играли и сейчас можно играть .
Из серии,раньше вообще в хоккей не играли(не знали,что это такое),можно и сейчас не играть.
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Spartakus1984
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А чеж вы не моежете выиграть конкуренцию у иностранцев?раз делаете лимит,значит признаете,что вы слабее их.
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