Лукоянов о 5:3 с «Трактором»: «Ак Барс» вышел неготовым, пришлось «выворачивать карманы». Не дело, что мы пропускаем по три шайбы»

Теги Ак Барс Трактор КХЛ Артем Лукоянов Хоккей

Артем Лукоянов высказался о победе «Ак Барса» над «Трактором» (5:3) в Фонбет КХЛ.

– Долго вкатывались в игру, включились поздно. Почему так? 

– У нас позавчера был выходной, понравилось отдыхать (улыбается). Согласен, что мы вышли неготовыми. «Трактор» очень быстро повел, создал нам проблемы и быстрые голы. Тяжело отыгрываться с такими командами, приходится в два раза больше тратить сил. Надо играть спокойнее и побеждать.

Пришлось «выворачивать карманы», чтобы добиться результата. Не дело, что мы пропускаем по три шайбы. Вопросы есть, и мы с ними разберемся. Не всегда сможем так отыгрываться и забивать по пять, когда соперник так играет против нас. Начало сезона, есть что доработать. Будем разбираться и прибавлять. Плохое – в сторону, хорошее – оставлять. Всех с победой!

– Здорово боролись на пятаке, забросили. Как можете прокомментировать свою шайбу?

– Провели хорошую позиционную атаку. Потерялся в толпе и чутье в нужный момент мне подсказало. Хорошо, что быстро успели отыграться и выиграть в основное время. Есть негатив, но мы этой победой все перекроем.

– Не надоело играть с «Трактором»? 

– Не обращаем внимания на это. Мы изучили друг друга. Хорошая команда и подбор игроков. Поэтому, против них всегда тяжело играть. Еще не последняя игра с ними, – сказал форвард казанцев. 

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