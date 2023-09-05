Лукоянов о 5:3 с «Трактором»: «Ак Барс» вышел неготовым, пришлось «выворачивать карманы». Не дело, что мы пропускаем по три шайбы»

Артем Лукоянов высказался о победе «Ак Барса» над «Трактором» (5:3) в Фонбет КХЛ.

– Долго вкатывались в игру, включились поздно. Почему так?

– У нас позавчера был выходной, понравилось отдыхать (улыбается). Согласен, что мы вышли неготовыми. « » очень быстро повел, создал нам проблемы и быстрые голы. Тяжело отыгрываться с такими командами, приходится в два раза больше тратить сил. Надо играть спокойнее и побеждать.

Пришлось «выворачивать карманы», чтобы добиться результата. Не дело, что мы пропускаем по три шайбы. Вопросы есть, и мы с ними разберемся. Не всегда сможем так отыгрываться и забивать по пять, когда соперник так играет против нас. Начало сезона, есть что доработать. Будем разбираться и прибавлять. Плохое – в сторону, хорошее – оставлять. Всех с победой!

– Здорово боролись на пятаке, забросили. Как можете прокомментировать свою шайбу?

– Провели хорошую позиционную атаку. Потерялся в толпе и чутье в нужный момент мне подсказало. Хорошо, что быстро успели отыграться и выиграть в основное время. Есть негатив, но мы этой победой все перекроем.

– Не надоело играть с «Трактором»?

– Не обращаем внимания на это. Мы изучили друг друга. Хорошая команда и подбор игроков. Поэтому, против них всегда тяжело играть. Еще не последняя игра с ними, – сказал форвард казанцев.