Овечкин о том, мог ли оставить Орлова в «Вашингтоне»: «Я не могу управлять командой, у меня задача совсем другая. Не знаю, что там в «Питтсбурге» происходит»

Александр Овечкин высказался о том, мог ли он оставить Дмитрия Орлова в «Вашингтоне».

– Мы все прекрасно помним твою потасовку со Свечниковым. С Орловым в «Каролине» такое может быть?

– Почему нет? Это хоккей. В хоккее у тебя друзья – вне площадки. Когда ты выходишь на лед, все твои друзья только в твоей команде. Здесь эмоции захлестывают. Очень тяжело себя останавливать, если что-то происходит. И ты не смотришь, твой друг ли там или твой брат.

С Орловым у нас шикарные отношения. Дима – хороший друг. Жалко, что он ушел. Но, опять же, это бизнес. Генеральный менеджер сделал то, что должен был. Если он не захотел подписывать контракт, то за просто так отпускать не было смысла.

– Мог ли он вернуться в «Вашингтон»?

– А я не знаю.

– Неужели это из разряда невероятного, что ты мог сказать: «Оставьте Дмитрия» и уйти из кабинета?

– Но это же потолок зарплат. Я не генеральный менеджер, я не могу управлять командой. У меня задача совсем другая.

– Просто иногда говорят, что хотел оставить того или иного хоккеиста, другая звезда – другого и так далее.

– Я не знаю, что там происходит в « », как это все работает, но в « », если какие-то советы просят, я даю.

Я бы с удовольствием хотел, чтобы Дима остался. Мы вообще соседи по улице. Его жена – крестная нашего старшего сына. Думаешь, я не сказал бы: «Оставьте Диму?» – сказал в интервью YouTube-каналу «Это хоккей, брат!».

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