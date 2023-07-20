Кросби и Летанг поддержали переход Карлссона в «Питтсбург». Хоккеисты одобрили обмен

Теги Питтсбург Сан-Хосе Крис Летанг Сидни Кросби НХЛ Эрик Карлссон Хоккей

Лидеры «Питтсбурга» выступили за переход Эрика Карлссона.

«Пингвинс» наряду с «Каролиной» ведут переговоры об обмене Эрика Карлссона из «Сан-Хосе».

Как сообщает The Athletic, ведущие хоккеисты «Питтсбурга» Сидни Кросби и Крис Летанг одобрили приобретение шведского защитника.

Напомним, что Карлссон попросил «Шаркс» обменять его в команду, которая входит в число претендентов на Кубок Стэнли.

Контракт хоккеиста с кэпхитом 11,5 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2026/27.

В минувшем сезоне швед набрал 101 (25+76) очко в 82 матчах регулярного чемпионата за «Шаркс» при полезности «минус 25» и среднем времени на льду 25:37.

26 комментариев

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Дмитрий Кутузов
Питтсбург опять мимо плова. Лидеры постарели ещё на год, вратарь - середняк, яркой молодёжи нет. Ну и Карлссон это не про защиту, так что Питтсбургу он вряд-ли чем то поможет.
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FOX_SKILL
Ответ vik444
А у Малкина спросили ?
Думаю он сказал Володю берите лучше.
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ОттоДракула
Дом престарелых.
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Лучолвоео Оеоваллуду
Ответ vik444
В НХЛ игроки и в 45 не уступают молодежи в силу специфики хок. площадки. Итог-усиление
Интересно, что за хоккейный гений в 45 не уступает молодым?
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Сельмаш1930
С Карлссоном в составе Питтсбургу по силам побороться... за первый пик драфта-24
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vik444
А у Малкина спросили ?
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YoRHa
Ответ Лучолвоео Оеоваллуду
Интересно, что за хоккейный гений в 45 не уступает молодым?
Ягр, очевидно. Аж 7 очков за 20 матчей. Ни разу не уступил :)
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Maks Bynin
При всем уважении, Питтсбург сомнительный претендент на кубок.
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Maxim Shumov
Ну а почему-бы и нет? Лидеры уже в возрасте и каждый год сильно сказывается, слабый вратарь, защиты и так нет, Карлссону там особо нечего испортить. Ни о какой чашке, конечно, речи быть не может, все сливки они уже сняли. Так что почему бы не повеселиться напоследок?) Хоть в атаке попылим
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progexpNN
Это все легко сказать. У Питтсбурга уже на 2,3 млн. превышен потолок. А в Сан-Хосе заявили, что готовы оставить у себя в платежке не более 30% от 11,5 млн. То есть, минимум 8 млн. надо вписать в платежку. Хоть Питтсбургу, хоть Каролине.
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SKJEGGE
У Малкина тоже спросили но он не понял сути вопроса.
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FOX_SKILL
Однозначно берите. Может пингвины будут играть по бразильской системе, ажиотаж будет огромный, игры будут веселые. А акулы наконец-то вырвутся из этой сети и пойдут в новое плавание. Начнется наконец-то новое развитие команды.
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vdksjs
Ответ Сельмаш1930
С Карлссоном в составе Питтсбургу по силам побороться... за первый пик драфта-24
Не хотелось бы, чтобы у самих акул отняли такую перспективу 😁
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Андрей Нориков
Хороший обмен
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Cbj Fan
Ответ MESSIya
По сообщениям в твиттере предложение обсуждается Питри+Гранлунд+Тай Смит. О пиках не могут договориться
Вопрос, зачем Сан Хосе Гранлунд.
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MESSIya
Ответ SPARTACUS2022
Для этого надо Питри и Гранлунда скинуть. Так за них придется еще первым пиком доплачивать. Хотя попробовать стоит.
По сообщениям в твиттере предложение обсуждается Питри+Гранлунд+Тай Смит. О пиках не могут договориться
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MESSIya
Ответ Беня_Финитас
Это если скинуть Гранлунда с Картером . Но в Сан-Хосе тоже ведь не дураки сидят . )
Там Гранлунд и Питри в сделке
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Джон Мщузавсех
Ответ Cbj Fan
Вопрос, зачем Сан Хосе Гранлунд.
А зачем им Карлсон?
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Максим Макеев
и чем интересно карлссон поможет Питтсбургу
он только уничтожит их платежку к моменту перестройки
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Джон Мщузавсех
А вы, друзья, как ни садитесь...
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Bobby Clarke
Придется на PPG Paints Arena стафф расширять, кому то надо песок со льда соскребать будет.
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vdksjs
У Пингвинз вроде бы не особо много активов и пиков, которые могли бы порадовать Грира. Потому и удерживать самим больше 3 млн не охота. Скорее всего, найдут третью команду для удержания части зарплаты
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SPARTACUS2022
Для этого надо Питри и Гранлунда скинуть. Так за них придется еще первым пиком доплачивать. Хотя попробовать стоит.
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Беня_Финитас
Это если скинуть Гранлунда с Картером . Но в Сан-Хосе тоже ведь не дураки сидят . )
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Павел павел
им Летанга мало?? Еще и Карлсон в придачу.кто в защите то играть будет. и да интересно кто там решает по трансферам-ГМ или три мушкетера?? )
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