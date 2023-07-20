Кросби и Летанг поддержали переход Карлссона в «Питтсбург». Хоккеисты одобрили обмен
Лидеры «Питтсбурга» выступили за переход Эрика Карлссона.
«Пингвинс» наряду с «Каролиной» ведут переговоры об обмене Эрика Карлссона из «Сан-Хосе».
Как сообщает The Athletic, ведущие хоккеисты «Питтсбурга» Сидни Кросби и Крис Летанг одобрили приобретение шведского защитника.
Напомним, что Карлссон попросил «Шаркс» обменять его в команду, которая входит в число претендентов на Кубок Стэнли.
Контракт хоккеиста с кэпхитом 11,5 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2026/27.
В минувшем сезоне швед набрал 101 (25+76) очко в 82 матчах регулярного чемпионата за «Шаркс» при полезности «минус 25» и среднем времени на льду 25:37.
он только уничтожит их платежку к моменту перестройки