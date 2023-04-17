Орлов о невыходе «Вашингтона» и «Питтсбурга» в плей-офф: «Я сильно удивился. Интересно посмотреть, что станет с этими организациями в следующем сезоне»

Дмитрий Орлов высказался о невыходе «Вашингтона» и «Питтсбурга» в плей-офф.

– Насколько вы сильно удивились непопаданию в плей-офф « » и « »? Есть ли ощущение того, что чемпионская эпоха и уходит в связи с нынешними тенденциями в этих командах?

– Да, я сильно этому удивился. На самом деле тут осознаешь, какая это целая эпоха, когда в плей-офф не попали такие две команды, которые всегда были фаворитами в борьбе за и являются звездами лиги.

Интересно будет посмотреть, что станет с этими организациями в следующем сезоне, как это все будет происходить, чтобы они вернулись на прежний уровень, на котором они всегда и были, – сказал защитник «Бостона» Орлов, ранее игравший за «Вашингтон».