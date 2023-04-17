Орлов о невыходе «Вашингтона» и «Питтсбурга» в плей-офф: «Я сильно удивился. Интересно посмотреть, что станет с этими организациями в следующем сезоне»

Теги Питтсбург Бостон Вашингтон Кубок Стэнли Сидни Кросби Александр Овечкин НХЛ Дмитрий Орлов ТАСС Хоккей

Дмитрий Орлов высказался о невыходе «Вашингтона» и «Питтсбурга» в плей-офф.

– Насколько вы сильно удивились непопаданию в плей-офф «Вашингтона» и «Питтсбурга»? Есть ли ощущение того, что чемпионская эпоха Сидни Кросби и Александра Овечкина уходит в связи с нынешними тенденциями в этих командах?

– Да, я сильно этому удивился. На самом деле тут осознаешь, какая это целая эпоха, когда в плей-офф не попали такие две команды, которые всегда были фаворитами в борьбе за Кубок Стэнли и являются звездами лиги.

Интересно будет посмотреть, что станет с этими организациями в следующем сезоне, как это все будет происходить, чтобы они вернулись на прежний уровень, на котором они всегда и были, – сказал защитник «Бостона» Орлов, ранее игравший за «Вашингтон».

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6 комментариев

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maxoc
Орлов так говорит, как будто сам два месяца назад за Кэпс не играл)
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Фанат Ференцвароша
Судьбу Питтсбурга решили 4 победы Айлендерс в очных встречах и схемы тренера Ламберта
+2
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filippa
чур меня чур . я уж было думал и тут Гена..... спортс спецом такую афишу залепил?
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smiakishev
Ответ maxoc
Орлов так говорит, как будто сам два месяца назад за Кэпс не играл)
"Эти организации", для человека 11 лет отыгравшего в кэпс это странно звучит, хотя может перевод на русский такой
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