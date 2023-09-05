20-летний Моторыгин о том, что стал самым молодым вратарем «Динамо» в КХЛ: «Серьезно? Не знал. Игра была тяжелая, более-менее успокоился в 3-м периоде»

Теги Амур КХЛ Динамо Матч ТВ Максим Моторыгин Хоккей

Вратарь «Динамо» Максим Моторыгин высказался о своем рекордном дебюте в КХЛ.

20-летний голкипер отразил 28 бросков из 29 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Амуром» (3:1) и стал самым молодым вратарем, сыгравшим за «Динамо» в лиге.

– Несмотря на результат, игра была тяжелая, и для меня – в том числе. Более‑менее успокоился только в третьем периоде, два первых было достаточно волнительно, и следствием этого стал гол – там, я считаю, точно есть моя вина.

Для первой игры в КХЛ бросков было достаточно. На предсезонке старался играть как можно больше, показывать себя с лучшей стороны. Но сегодня это вообще никак не помогло, все с чистого листа.

– Знал, что стал самым молодым вратарем «Динамо» в истории лиги?

– Нет. Серьезно, что ли? Не знал, если честно, – сказал Моторыгин.

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4 комментария

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Вольфсбург
Пару провальных игр Коновалова или Волкова, а они могут, и Моторыгин их подвинет. Со слов Сергея Светлова, а он знает толк в хоккее, молодой Динамовец провёл лучше предсезонку чем Илья или Костя. Так что во вратарской линии конкуренция усилилась. Там и сын Саши Еременко подтягивается к основе. Дай Бог чтобы вратарская линия была сильнее, от этого зависят результаты команды. Мои поздравления Максиму, с дебютом в КХЛ!
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Philatelist79
С почином!
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Pasha0403
классная фамилия - Моторыгин!
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369
Интересный паренек. Запомнился уверенной игрой на кубке мэра. Может выстрелит? - Было б шикардос, а то Коновалов с Волковым не впечатляют...
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