20-летний Моторыгин о том, что стал самым молодым вратарем «Динамо» в КХЛ: «Серьезно? Не знал. Игра была тяжелая, более-менее успокоился в 3-м периоде»

Вратарь «Динамо» Максим Моторыгин высказался о своем рекордном дебюте в КХЛ.

20-летний голкипер отразил 28 бросков из 29 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с « » (3:1) и стал самым молодым вратарем, сыгравшим за «Динамо» в лиге.

– Несмотря на результат, игра была тяжелая, и для меня – в том числе. Более‑менее успокоился только в третьем периоде, два первых было достаточно волнительно, и следствием этого стал гол – там, я считаю, точно есть моя вина.

Для первой игры в КХЛ бросков было достаточно. На предсезонке старался играть как можно больше, показывать себя с лучшей стороны. Но сегодня это вообще никак не помогло, все с чистого листа.

– Знал, что стал самым молодым вратарем « » в истории лиги?

– Нет. Серьезно, что ли? Не знал, если честно, – сказал .