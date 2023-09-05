20-летний Моторыгин о том, что стал самым молодым вратарем «Динамо» в КХЛ: «Серьезно? Не знал. Игра была тяжелая, более-менее успокоился в 3-м периоде»
Вратарь «Динамо» Максим Моторыгин высказался о своем рекордном дебюте в КХЛ.
20-летний голкипер отразил 28 бросков из 29 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Амуром» (3:1) и стал самым молодым вратарем, сыгравшим за «Динамо» в лиге.
– Несмотря на результат, игра была тяжелая, и для меня – в том числе. Более‑менее успокоился только в третьем периоде, два первых было достаточно волнительно, и следствием этого стал гол – там, я считаю, точно есть моя вина.
Для первой игры в КХЛ бросков было достаточно. На предсезонке старался играть как можно больше, показывать себя с лучшей стороны. Но сегодня это вообще никак не помогло, все с чистого листа.
– Знал, что стал самым молодым вратарем «Динамо» в истории лиги?
– Нет. Серьезно, что ли? Не знал, если честно, – сказал Моторыгин.
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