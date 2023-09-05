Алексей Кудашов об Артеме Кудашове и Паталахе: «Через несколько лет они будут составлять костяк «Динамо». Их нужно постепенно вводить во взрослый хоккей»

Алексей Кудашов высказался об Артеме Кудашове и Марио Паталахе.

Главный тренер московского « » выразил мнение после матча Фонбет чемпионата с «Амуром» (3:1).

— В первом матче Артем Кудашов сыграл только один период, сегодня Паталаха тоже. Это плановый ввод их во взрослый хоккей?

— Ребята еще наиграются. Поверьте, эти игроки через несколько лет будут составлять костяк команды, всему свое время. Они еще наиграются, наделают ошибок, назабивают голов и прочее. Их нужно постепенно вводить во взрослый хоккей.

Сначала они начинают тренироваться с основой, потом играют на предсезонке, смотрят по сторонам и начинают понимать, что такое сезон. Дальше мы наблюдаем, как они развиваются и осваиваются, так вводим их в хоккей. Трое ребят, которые у нас уже играли, картину не портят. В ближайшее время они получать больше времени на льду.

— В прошлом сезоне хорошо работала тройка Джиошвили — Каблуков — Муранов, а сейчас вы перевели [ ] в другое звено. Это связано с его отсутствием на предсезонке, или с учетом новых игроков видите другие сочетания?

— Посмотрим. Сейчас продолжается поиск оптимальных решений, у нас не все так гладко в звеньях. Будем искать разные варианты. Прекрасно знаем и понимаем, на что ребята способны. С другой стороны, сегодня шайбу забросил Михайлов — это сочетание тоже работает.

— Сегодня матч не доиграл Пакетт…

— Ему разбили лицо, накладывали швы, поэтому и не доиграл.

— Моторыгин был признан лучшим игроком матча. Это признание новичку?

— Сегодня все сошлось — первая игра, молодой парень сделал несколько важных сэйвов. Наверное, игроки оценили все это в совокупности с предсезонкой. Все вместе привело к хорошему результату.

— Его появление в воротах сегодня — следствие неудачной игры, где ворота защищал Коновалов?

— Нет, ни в коем случае. В начале сезона необходимо, чтобы все игроки были в обойме, в том числе все три вратаря. Нужно, чтобы как можно больше хоккеистов почувствовали сезон, вкатились в него и дальше у нас была возможность использовать их по полной программе, – сказал Кудашов.