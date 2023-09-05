Алексей Кудашов об Артеме Кудашове и Паталахе: «Через несколько лет они будут составлять костяк «Динамо». Их нужно постепенно вводить во взрослый хоккей»

Теги Алексей Кудашов КХЛ Динамо Максим Джиошвили Максим Моторыгин Марио Паталаха Артем Кудашов Хоккей

Алексей Кудашов высказался об Артеме Кудашове и Марио Паталахе.

Главный тренер московского «Динамо» выразил мнение после матча Фонбет чемпионата КХЛ с «Амуром» (3:1).

— В первом матче Артем Кудашов сыграл только один период, сегодня Паталаха тоже. Это плановый ввод их во взрослый хоккей?

— Ребята еще наиграются. Поверьте, эти игроки через несколько лет будут составлять костяк команды, всему свое время. Они еще наиграются, наделают ошибок, назабивают голов и прочее. Их нужно постепенно вводить во взрослый хоккей.

Сначала они начинают тренироваться с основой, потом играют на предсезонке, смотрят по сторонам и начинают понимать, что такое сезон. Дальше мы наблюдаем, как они развиваются и осваиваются, так вводим их в хоккей. Трое ребят, которые у нас уже играли, картину не портят. В ближайшее время они получать больше времени на льду.

— В прошлом сезоне хорошо работала тройка Джиошвили — Каблуков — Муранов, а сейчас вы перевели Максима [Джиошвили] в другое звено. Это связано с его отсутствием на предсезонке, или с учетом новых игроков видите другие сочетания?

— Посмотрим. Сейчас продолжается поиск оптимальных решений, у нас не все так гладко в звеньях. Будем искать разные варианты. Прекрасно знаем и понимаем, на что ребята способны. С другой стороны, сегодня шайбу забросил Михайлов — это сочетание тоже работает.

— Сегодня матч не доиграл Пакетт…

— Ему разбили лицо, накладывали швы, поэтому и не доиграл. 

— Моторыгин был признан лучшим игроком матча. Это признание новичку?

— Сегодня все сошлось — первая игра, молодой парень сделал несколько важных сэйвов. Наверное, игроки оценили все это в совокупности с предсезонкой. Все вместе привело к хорошему результату.

— Его появление в воротах сегодня — следствие неудачной игры, где ворота защищал Коновалов?

— Нет, ни в коем случае. В начале сезона необходимо, чтобы все игроки были в обойме, в том числе все три вратаря. Нужно, чтобы как можно больше хоккеистов почувствовали сезон, вкатились в него и дальше у нас была возможность использовать их по полной программе, – сказал Кудашов.

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