Кудашов о 3:1 с «Амуром»: «Динамо» позволило себе подарки сопернику в конце. Есть грань зоны риска, и мы ее не прочувствовали»

Теги Амур Алексей Кудашов КХЛ Динамо Чемпионат.com Хоккей

Алексею Кудашову матч с «Амуром» (3:1) понравился больше, чем со СКА (1:2).

– Сегодня было лучше, чем в первую игру. И голы забили, и движение было немного другое. В конце немного позволили такие действия, которые приводили к подаркам сопернику. Это и потери шайбы, и давали контратаки, что обострило игру.

Мы дали возможность «Амуру» создавать против нас моменты. Постараемся это убрать к следующей игре. И готовимся. У нас впереди сложная пятиматчевая серия.

– При счете 2:0 и 3:1 психология привела к небрежным действиям?

– Вы знаете, с одной стороны, это хорошо. 2:0 и 3:1 – это скользкий и неприятный счет. И игроки не закрываются и не играют в отброс шайбы, а играют раскованно.

Но, с другой стороны, есть зона риска. И это тонкая грань, где можно, а где нельзя. Но вы понимаете, чтобы забить гол, ты всегда играешь на грани. Сегодня немного эту грань не прочувствовали и позволяли себе немного лишнего, – сказал главный тренер «Динамо».

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1 комментарий

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Machine Head
В матче со СКА все было прекрасно . Возили поленья от души , но не было достаточного количества точных бросков . Разыгрывали шайбу в зоне до упора , а бросков было очень мало . Честно сказать и с Амуром не голевая феерия . Все на тоненького . Ак барс сегодня перевернул матч с 1:3 . У Амура просто нет такого количества мастеров . Поэтому не должно быть никакой отсебятины у игроков на поле и расхлябанности .
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+2
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