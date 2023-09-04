Кудашов о 3:1 с «Амуром»: «Динамо» позволило себе подарки сопернику в конце. Есть грань зоны риска, и мы ее не прочувствовали»

Алексею Кудашову матч с «Амуром» (3:1) понравился больше, чем со СКА (1:2).

– Сегодня было лучше, чем в первую игру. И голы забили, и движение было немного другое. В конце немного позволили такие действия, которые приводили к подаркам сопернику. Это и потери шайбы, и давали контратаки, что обострило игру.

Мы дали возможность « » создавать против нас моменты. Постараемся это убрать к следующей игре. И готовимся. У нас впереди сложная пятиматчевая серия.

– При счете 2:0 и 3:1 психология привела к небрежным действиям?

– Вы знаете, с одной стороны, это хорошо. 2:0 и 3:1 – это скользкий и неприятный счет. И игроки не закрываются и не играют в отброс шайбы, а играют раскованно.

Но, с другой стороны, есть зона риска. И это тонкая грань, где можно, а где нельзя. Но вы понимаете, чтобы забить гол, ты всегда играешь на грани. Сегодня немного эту грань не прочувствовали и позволяли себе немного лишнего, – сказал главный тренер « ».