Тренер «Куньлуня» Игнатьев о 3:0: «Это была игра за четыре очка, «Сочи» наш прямой конкурент»

Теги КХЛ Виктор Игнатьев Сочи Куньлунь Ред Стар Хоккей

Виктор Игнатьев оценил победу «Куньлуня» над «Сочи» (3:0) в Фонбет чемпионате КХЛ.

«Мы очень серьезно готовились к матчу. Смотрели игру «Сочи» в Череповце. Да, «Северсталь» там много забила, но «Сочи» хорошо смотрелся. Так что мы понимали, к чему готовиться и построили игру правильным образом.

Это была игра за четыре очка, «Сочи» наш прямой конкурент. Очень хорошо, что наше большинство сегодня сработало, да и меньшинство действовало хорошо. Хорошая командная победа во всех компонентах», – сказал главный тренер «Куньлуня».

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Machine Head
Откуньлунили фарм от души .
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий