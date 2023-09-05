Тренер «Куньлуня» Игнатьев о 3:0: «Это была игра за четыре очка, «Сочи» наш прямой конкурент»

Виктор Игнатьев оценил победу «Куньлуня» над «Сочи» (3:0) в Фонбет чемпионате КХЛ.

«Мы очень серьезно готовились к матчу. Смотрели игру « » в Череповце. Да, «Северсталь» там много забила, но «Сочи» хорошо смотрелся. Так что мы понимали, к чему готовиться и построили игру правильным образом.

Это была игра за четыре очка, «Сочи» наш прямой конкурент. Очень хорошо, что наше большинство сегодня сработало, да и меньшинство действовало хорошо. Хорошая командная победа во всех компонентах», – сказал главный тренер « ».