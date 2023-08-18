Тренер «Куньлуня» Игнатьев о победном турнире в Тольятти: «Потом два дня сидели и разбирали видео. Было огромное количество того, что нужно исправлять»
Виктор Игнатьев высказался о назначении главным тренером «Куньлуня».
– Долго ли размышляли над предложением, ведь это ваш первый опыт как главного тренера?
– В принципе нет. Но согласился не сразу. А долго – это сколько?
– Может быть, мучились пару недель.
– Нет, такого точно не было.
– Вы будете главным тренером сборной Китая на чемпионате мира?
– Поживем – увидим. Но на прошлом ЧМ работал тренерский штаб «Куньлуня». До чемпионата мира в феврале будет еще важнейший квалификационный турнир на Олимпиаду.
– Что вам дал победный турнир в Тольятти?
– Много разной информации, потом два дня сидели и разбирали видео. Было огромное количество того, что нужно исправлять, – сказал нлавный тренер «Куньлуня» Игнатьев.
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