Тренер «Куньлуня» Игнатьев о победном турнире в Тольятти: «Потом два дня сидели и разбирали видео. Было огромное количество того, что нужно исправлять»

Виктор Игнатьев высказался о назначении главным тренером «Куньлуня».

– Долго ли размышляли над предложением, ведь это ваш первый опыт как главного тренера?

– В принципе нет. Но согласился не сразу. А долго – это сколько?

– Может быть, мучились пару недель.

– Нет, такого точно не было.

– Вы будете главным тренером сборной Китая на чемпионате мира?

– Поживем – увидим. Но на прошлом ЧМ работал тренерский штаб «Куньлуня». До чемпионата мира в феврале будет еще важнейший квалификационный турнир на Олимпиаду.

– Что вам дал победный турнир в Тольятти?

– Много разной информации, потом два дня сидели и разбирали видео. Было огромное количество того, что нужно исправлять, – сказал нлавный тренер « » Игнатьев.