Гендиректор «Динамо»: «Состав сбалансированный, нет необходимости кого-то подписывать. И талантливой молодежи больше, чем мы можем переварить»

Теги КХЛ Динамо Чемпионат.com Сергей Сушко Игорь Чернышов Артем Кудашов Егор Римашевский Хоккей

Сергей Сушко рассказал, собирается ли «Динамо» укреплять состав.

– Мы понимаем, что существует два принципиально разных понятия: платежная ведомость клуба и пространство под потолком зарплат и реально располагаемый бюджет. У «Динамо» остаются средства на осуществление трансферов, если таковые потребуются клубу? Например, подписание защитника.

– Вы знаете, мы каждый день общаемся с главным тренером и спортивным директором. Идет постоянное общение и с президентом клуба. На данный момент мы считаем, что у нас сбалансированный состав, в котором находится оптимальное количество защитников и нападающих.

Также у нас есть талантливая молодежь 2005 года рождения. Это и Римашевский, и Чернышов, и Артем Кудашов. К счастью или к сожалению, талантливой молодежи у нас больше, чем мы можем переварить. Они тоже заслуживают свой шанс. Поэтому у «Динамо» нет острой необходимости кого-то сейчас подписывать.

Но еще раз повторюсь: президент и акционеры всегда идут навстречу клубу. Если появится острая необходимость и мы совместно примем решение, что нам нужен защитник или нападающий, тогда это будет вопрос взвешенного диалога. И если это будет действительно необходимо, то будет принято решение в интересах команды, – сказал генеральный директор «Динамо».

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