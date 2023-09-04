Гендиректор «Динамо»: «Наша легионерская бригада – лучшая в КХЛ. Она вызывает уважение»

Генеральный директор «Динамо» назвал легионерский состав команды лучшим в КХЛ.

– К моменту вашего назначения на пост генерального директора полномочия главного тренера и спортивного директора уже были подтверждены решением совета директоров. Вопрос из двух частей: вы восприняли эти решения как данность и что лично вы думаете о работе единой связки главного тренера Алексея Кудашова и спортивного директора Алексея Сопина?

– Все верно. Я пришел в клуб в середине июня, когда уже вовсю велась работа по комплектованию команды на сезон .

Мы видим те подписания, что произвел спортивный директор. Это и переход Никиты Гусева, и обмен Игоря Ожиганова, и сделка по приобретению Даниила Пыленкова.

На мое усмотрение – главный тренер вместе со спортивным директором очень качественно сработали на трансферном рынке.

– Просто классная легионерская бригада.

– Согласен с вами. Наша легионерская бригада вызывает уважение в КХЛ.

По меркам лиги в этой линии также сделаны классные подписания. Был подписан контракт с , продлено соглашение с , остался .

Отдельно подчеркну возвращение в клуб любимца наших болельщиков Эрика О’Делла.

Я так считаю и это лично мое мнение, что наша легионерская бригада просто лучшая в лиге.

И здесь также необходимо отметить главного тренера и спортивного директора, которые очень качественно выполнили свою работу, – сказал генеральный директор « » Сергей Сушко.