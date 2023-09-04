Гендиректор «Динамо»: «Наша легионерская бригада – лучшая в КХЛ. Она вызывает уважение»
Генеральный директор «Динамо» назвал легионерский состав команды лучшим в КХЛ.
– К моменту вашего назначения на пост генерального директора полномочия главного тренера и спортивного директора уже были подтверждены решением совета директоров. Вопрос из двух частей: вы восприняли эти решения как данность и что лично вы думаете о работе единой связки главного тренера Алексея Кудашова и спортивного директора Алексея Сопина?
– Все верно. Я пришел в клуб в середине июня, когда уже вовсю велась работа по комплектованию команды на сезон КХЛ.
Мы видим те подписания, что произвел спортивный директор. Это и переход Никиты Гусева, и обмен Игоря Ожиганова, и сделка по приобретению Даниила Пыленкова.
На мое усмотрение – главный тренер вместе со спортивным директором очень качественно сработали на трансферном рынке.
– Просто классная легионерская бригада.
– Согласен с вами. Наша легионерская бригада вызывает уважение в КХЛ.
По меркам лиги в этой линии также сделаны классные подписания. Был подписан контракт с Седриком Пакеттом, продлено соглашение с Бреннаном Менеллом, остался Джордан Уил.
Отдельно подчеркну возвращение в клуб любимца наших болельщиков Эрика О’Делла.
Я так считаю и это лично мое мнение, что наша легионерская бригада просто лучшая в лиге.
И здесь также необходимо отметить главного тренера и спортивного директора, которые очень качественно выполнили свою работу, – сказал генеральный директор «Динамо» Сергей Сушко.
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