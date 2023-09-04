Гендиректор «Динамо»: «Наша легионерская бригада – лучшая в КХЛ. Она вызывает уважение»

Теги Алексей Кудашов Алексей Сопин КХЛ Эрик О′Делл Динамо Джордан Уил Седрик Пакетт Сергей Сушко Бреннан Менелл Хоккей

Генеральный директор «Динамо» назвал легионерский состав команды лучшим в КХЛ.

– К моменту вашего назначения на пост генерального директора полномочия главного тренера и спортивного директора уже были подтверждены решением совета директоров. Вопрос из двух частей: вы восприняли эти решения как данность и что лично вы думаете о работе единой связки главного тренера Алексея Кудашова и спортивного директора Алексея Сопина?

– Все верно. Я пришел в клуб в середине июня, когда уже вовсю велась работа по комплектованию команды на сезон КХЛ.

Мы видим те подписания, что произвел спортивный директор. Это и переход Никиты Гусева, и обмен Игоря Ожиганова, и сделка по приобретению Даниила Пыленкова.

На мое усмотрение – главный тренер вместе со спортивным директором очень качественно сработали на трансферном рынке.

– Просто классная легионерская бригада.

– Согласен с вами. Наша легионерская бригада вызывает уважение в КХЛ.

По меркам лиги в этой линии также сделаны классные подписания. Был подписан контракт с Седриком Пакеттом, продлено соглашение с Бреннаном Менеллом, остался Джордан Уил.

Отдельно подчеркну возвращение в клуб любимца наших болельщиков Эрика О’Делла.

Я так считаю и это лично мое мнение, что наша легионерская бригада просто лучшая в лиге.

И здесь также необходимо отметить главного тренера и спортивного директора, которые очень качественно выполнили свою работу, – сказал генеральный директор «Динамо» Сергей Сушко.

6 комментариев

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hfgryje
Нам, болельщикам, нужен результат
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Раменки за Динамо
Вывод о классе легионерской бригады можно делать только по окончании сезона.
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Rudenzik
Так Бреннан наш парень из русской деревеньки, не понятно почему его здесь к легам отнесли
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Machine Head
То что легионеры разрывали ска в прошедшем матче это факт . И Гусев с Ожигановым много работали . Но результата это не принесло . Цыплят по осени считают . Посмотрим весной на конечный итог .
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Олег Булин
У Ожиганова про стартовый матч отмазки глупые были про какой-то мандраж.Он зрелый мастер.Тем более это его принципиальный соперник.Почему у Толчинского не было мандража?А у Гусева с Пыленковым,вообще,свои счеты со СКА были.Могли бы ещё пару забить.
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