Рябыкину нравится «Салават»: «Журналисты занизили шансы, говорили, что команда даже не попадает в плей-офф. Сохранились лидеры, есть быстрая молодежь»

Теги Салават Юлаев Дмитрий Рябыкин КХЛ Хоккей

Дмитрий Рябыкин высказался об игре «Салавата Юлаева».

– «Салават Юлаев», несмотря на кадровые проблемы, выиграл в Астане – 3:2. Сюрприз?

– Все привыкли, что Уфу в последние годы вытягивали легионеры, сейчас они в клубе в единственном числе.

Поэтому журналисты перед стартом сезона занизили шансы «Салавата», говорили, что Уфа даже не попадет в плей-офф.

Какая-то логика в этом есть, но мне нравится нынешний «Салават». Сохранилась группа возрастных лидеров, есть наглая, быстрая молодежь.

Видно, какой хоккей ставится Уфе, за счет чего она хочет побеждать. Не случайно в августе «Салават» выиграл домашний кубок, – сказал Дмитрий Рябыкин.

5 комментариев

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Strannix
Салавату бы двух легов, одного забивного на край или в центр второго звена и ещё одного атакующий защитником, и вот тогда Салават сможет на востоке и с Казанью побороться.
+7
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+7
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Ачиваков Марат
Ответ Альхам
Смотрел днём раньше кубок открытия,и сравнивая игру Салавата Юлаева можно сказать одно,команда очень ещё,,сырая".Просто и Барыс не показал игру, особенно в большинстве. С топовыми командами на успех не приходится рассчитывать,удержаться бы среди крепких середняков!
Так и Москва не сразу строилась. Не будем делать поспешные выводы, состав у нас не плохой, думаю сигрются много шороху наведут, в том числе и с фаворитами.
+3
0
+3
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Амин Манн
думаю к зиме будет понятно, что представляет Салават. Понятно что с финансами проблемы и новички подписанные у которых последний шанс, либо сейчас, либо никогда, так и останутся подающими надежду
+1
0
+1
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LanSER
Без топовых нападающего и защитника пока крепкий середняк.
0
0
0
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