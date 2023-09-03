Рябыкину нравится «Салават»: «Журналисты занизили шансы, говорили, что команда даже не попадает в плей-офф. Сохранились лидеры, есть быстрая молодежь»
Дмитрий Рябыкин высказался об игре «Салавата Юлаева».
– «Салават Юлаев», несмотря на кадровые проблемы, выиграл в Астане – 3:2. Сюрприз?
– Все привыкли, что Уфу в последние годы вытягивали легионеры, сейчас они в клубе в единственном числе.
Поэтому журналисты перед стартом сезона занизили шансы «Салавата», говорили, что Уфа даже не попадет в плей-офф.
Какая-то логика в этом есть, но мне нравится нынешний «Салават». Сохранилась группа возрастных лидеров, есть наглая, быстрая молодежь.
Видно, какой хоккей ставится Уфе, за счет чего она хочет побеждать. Не случайно в августе «Салават» выиграл домашний кубок, – сказал Дмитрий Рябыкин.
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