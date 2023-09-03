Рябыкину нравится «Салават»: «Журналисты занизили шансы, говорили, что команда даже не попадает в плей-офф. Сохранились лидеры, есть быстрая молодежь»

Дмитрий Рябыкин высказался об игре «Салавата Юлаева».

– « », несмотря на кадровые проблемы, выиграл в Астане – 3:2. Сюрприз?

– Все привыкли, что Уфу в последние годы вытягивали легионеры, сейчас они в клубе в единственном числе.

Поэтому журналисты перед стартом сезона занизили шансы «Салавата», говорили, что Уфа даже не попадет в плей-офф.

Какая-то логика в этом есть, но мне нравится нынешний «Салават». Сохранилась группа возрастных лидеров, есть наглая, быстрая молодежь.

Видно, какой хоккей ставится Уфе, за счет чего она хочет побеждать. Не случайно в августе «Салават» выиграл домашний кубок, – сказал .