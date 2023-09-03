Анисин о «Норильске»: «Прием наитеплейший – не в каждом клубе КХЛ такое единение болельщиков и команды. Мы играем для людей – как артисты в театре»

Теги болельщики Михаил Анисин ВХЛ ТАСС ХК Норильск Хоккей

Михаил Анисин высказался о дебютном матче «Норильска» в ВХЛ.

Самый северный профессиональный клуб мира дома уступил «Нефтянику» (2:3 Б). 

«Играли красиво, но проиграли, так что результат нас не устраивает. Мы хотим выигрывать в каждом матче, в каждом отрезке и будем пошагово, поэтапно радовать наших болельщиков. Прием был для нас наитеплейший – не в каждом клубе КХЛ такое сплочение, единение болельщиков и команды.

Задача на сезон – попадание в плей-офф. Это для начала, мы приложим максимальные усилия. Такое отношение, как в «Норильске», руководства к ребятам – это дорогого стоит. Мы сделаем все, чтобы попасть в плей-офф.

Если будет какой-то момент особый, располагающий к этому – я спою для нашего зрителя в Норильске. Мы играем для людей. Не было бы их – зачем этот хоккей нужен? Как артист играет в театре для зрителей, так и мы – для болельщиков. Считаю, театр и хоккей чем-то схожи. Надо играть красиво, импровизировать, чтобы зрителя захватывало», – сказал 35-летний форвард. 

Щербакова выступила перед первой игрой «Норильска» в ВХЛ. Дебютный матч клуба посетили 2145 зрителей

Анисин готов дать концерт в Норильске: «Вообще не вопрос! Обязательно споем, когда будет правильный момент! Может, будет Мишаня Северный?»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий