Анисин о «Норильске»: «Прием наитеплейший – не в каждом клубе КХЛ такое единение болельщиков и команды. Мы играем для людей – как артисты в театре»

Михаил Анисин высказался о дебютном матче «Норильска» в ВХЛ.

Самый северный профессиональный клуб мира дома уступил «Нефтянику» (2:3 Б).

«Играли красиво, но проиграли, так что результат нас не устраивает. Мы хотим выигрывать в каждом матче, в каждом отрезке и будем пошагово, поэтапно радовать наших болельщиков. Прием был для нас наитеплейший – не в каждом клубе КХЛ такое сплочение, единение болельщиков и команды.

Задача на сезон – попадание в плей-офф. Это для начала, мы приложим максимальные усилия. Такое отношение, как в «Норильске», руководства к ребятам – это дорогого стоит. Мы сделаем все, чтобы попасть в плей-офф.

Если будет какой-то момент особый, располагающий к этому – я спою для нашего зрителя в Норильске. Мы играем для людей. Не было бы их – зачем этот хоккей нужен? Как артист играет в театре для зрителей, так и мы – для болельщиков. Считаю, театр и хоккей чем-то схожи. Надо играть красиво, импровизировать, чтобы зрителя захватывало», – сказал 35-летний форвард.

Щербакова выступила перед первой игрой «Норильска» в ВХЛ. Дебютный матч клуба посетили 2145 зрителей

Анисин готов дать концерт в Норильске: «Вообще не вопрос! Обязательно споем, когда будет правильный момент! Может, будет Мишаня Северный?»