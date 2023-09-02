Анисин готов дать концерт в Норильске: «Вообще не вопрос! Обязательно споем, когда будет правильный момент! Может, будет Мишаня Северный?»

Теги болельщики Михаил Анисин ВХЛ Матч ТВ музыка ХК Норильск Хоккей

Михаил Анисин заявил, что готов дать концерт в Норильске.

35-летний форвард подписал контракт с самым северным профессиональным клубом. 

– Вы уже записали промо-ролик «Норильска», когда выходите на крыльцо арены со словами: «Здравствуйте, мое почтенье. От Мишани нет спасенья!»

– Но вы поняли? Это же отсыл к старинному хиту Аркадия Северного «Здравствуйте, мое почтенье, от Аркашки нет спасенья». Я выучил роль и сыграл ее. Может быть, теперь тут будет Мишаня Северный?

– Вы же замечательно поете. Не собираетесь дать концерт для местных болельщиков?

– Вообще не вопрос! Если руководство «Норильска» это одобрит, и народ захочет – я совершенно не против. Обязательно споем, когда будет правильный момент! Мы ведь играем для зрителя. А ему нужны не только очки, голы, секунды, но и шоу.

– Гитару вы с собой в Норильск взяли?

– Нет. У меня душа по-прежнему поет. Но я сюда приехал играть в хоккей, – сказал Анисин

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1 комментарий

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За Валенсию с 1999
если Северный, то только Митя. Константа, с утра и навсегда
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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