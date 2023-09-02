Анисин готов дать концерт в Норильске: «Вообще не вопрос! Обязательно споем, когда будет правильный момент! Может, будет Мишаня Северный?»

Михаил Анисин заявил, что готов дать концерт в Норильске.

35-летний форвард подписал контракт с самым северным профессиональным клубом.

– Вы уже записали промо-ролик «Норильска», когда выходите на крыльцо арены со словами: «Здравствуйте, мое почтенье. От Мишани нет спасенья!»

– Но вы поняли? Это же отсыл к старинному хиту Аркадия Северного «Здравствуйте, мое почтенье, от Аркашки нет спасенья». Я выучил роль и сыграл ее. Может быть, теперь тут будет Мишаня Северный?

– Вы же замечательно поете. Не собираетесь дать концерт для местных болельщиков?

– Вообще не вопрос! Если руководство «Норильска» это одобрит, и народ захочет – я совершенно не против. Обязательно споем, когда будет правильный момент! Мы ведь играем для зрителя. А ему нужны не только очки, голы, секунды, но и шоу.

– Гитару вы с собой в взяли?

– Нет. У меня душа по-прежнему поет. Но я сюда приехал играть в хоккей, – сказал .