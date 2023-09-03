Щербакова выступила перед первой игрой «Норильска» в ВХЛ. Дебютный матч клуба посетили 2145 зрителей

Теги Нефтяник Альметьевск болельщики Советский спорт женское катание ВХЛ Анна Щербакова Данила Дяденькин ХК Норильск Хоккей

2145 болельщиков посетили первый матч «Норильска» в ВХЛ.

Самый северный профессиональный клуб в мире дебютировал в лиге, сыграв дома с «Нефтяником» (2:3 Б). 

Автором первой шайбы «Норильска» стал 23-летний форвард Данила Дяденькин. 

В рамках предматчевого шоу на арене «Арктика» (вместимость – 2184 зрителя) состоялось выступление олимпийской чемпионки по фигурному катанию Анны Щербаковой.

Фигуристка выступила под трек «Кометы» исполнительницы polnalyubvi. Также она произвела символическое вбрасывание перед стартом игры.

«За последние полтора года я побывала во многих городах в России. Очень приятно следить за тем, что абсолютно во всех городах сегодня активное развитие получают именно зимние виды спорта – фигурное катание и хоккей.

Я поздравляю Норильск с тем, что здесь появилась своя профессиональная команда! Хочу пожелать «Норильску» осуществить все задуманное, справиться с поставленными задачами, а в дальнейшем ставить еще более амбициозные цели и всегда их добиваться. Успехов и здоровья!» – сказала Щербакова. 

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32 комментария

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Николай Криницкий
Аня, успехов и удачи тебе во всех новых начинаниях.. Наслаждайся жизнью, Олимпийская Чемпионка!
+39
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Александр Кудрявцев
Супер. Жаль что проиграли дебютный матч
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Olga.t
Ответ Альфира Смирнова
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Вы здесь зачем, с какой целью?
+30
-19
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Mari Gams
Хорошая тенденция намечается в последнее время дружить между разными видами спорта
Анечка молодец , вступление было прекрасное , и поздравила душевно , очень хорошо говорит девочка ,грамотно с душой , всегда приятно ее слушать !
+36
-27
+9
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Olga.t
Ответ Sgi
Альф в каждую новость приходит с новостями про нарушительницу пдд, теперь и до хоккея добралась )
Критикующим АЗ они кричат ’проходите мимо")) , но в чужие темы тащат свою икону.
+30
-21
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Аленка_76
Молодец Аня! Удачи во всем!
+28
-20
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Храбрая виолончелистка
Ответ Мурманчанин37
"Бешеные деньги" (с) Аркадий Райкин
А если ещё к ноге динамо-машину привязать, когда вращается) Пусть электричество на катке вырабатывает)) Шутка)
+6
-1
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romeo5555
Ане успехов!!!!
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Tytti
Аня рассудительная и талантливая спортсменка. Удачи!
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Лия Романова
Аня, как и всегда, всё по делу. Удачи
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ретроградный меркурий
Ответ Альфира Смирнова
Комментарий скрыт
Красная машина рулит? Главное, чтобы никого на пешеходном не задавила)) В свете последних событий вам лучше бы избегать аналогий с любыми видами транспорта. Не говоря уже о том, что ваши комментарии в этой ветке в принципе неуместны
+21
-17
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Александр Кудрявцев
Ответ Olga.t
Вы здесь зачем, с какой целью?
Да так залезть не туда куда надо и написать что нибудь 😁😁😁😁
+21
-18
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ретроградный меркурий
Ответ alb@tros
У Анны просто сумасшедший потенциал в собственном развитии. Был удивлен её поступлению в спортивный вуз.
Аня просто сама пока не знает, чем хочет заниматься, поэтому и поступила в спортивный, что ей ближе по профилю
+9
-6
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Мурманчанин37
Ответ Храбрая виолончелистка
А если ещё к ноге динамо-машину привязать, когда вращается) Пусть электричество на катке вырабатывает)) Шутка)
Кто-то не знаком с этой сатирической пародией на горе-рационализатора и влепил минус))
+4
-1
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Док Аксель
И в Норильск пришёл хоккей, с чем поздравляю жителей города. Помимо "Норильского никеля " в мини-футбола есть теперь и хоккейная команда. Может и школу фигурного катания для детворы организуют на хорошем уровне и пригласят специалистов. Удачи !
+11
-8
+3
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Sgi
Ответ Olga.t
Вы здесь зачем, с какой целью?
Альф в каждую новость приходит с новостями про нарушительницу пдд, теперь и до хоккея добралась )
+23
-21
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Ak_Gor
Ответ ретроградный меркурий
Есть такое слово "конгруэнтность", что означает соответствие (контексту, месту, времени), уместность. Аня всегда конгруэнтна - стильна, корректна, одинаково прекрасна как в кадре с микрофоном, так и в своей стихии на льду. Я все ещё привыкаю к её новой вариации бильмана - её привычная версия, когда она складывалось пополам и клала затылок на бедро вертикально поднятой ноги, смотрелась совершенно эксклюзивно и неповторимоэ, но и классическая вариация с хватом за конёк смотрится отлично.
В Китае на тренировке она делала привычный для нас бильман, почти как в соревновательные годы)) https://t.me/TeamShcherbakova/12112
+5
-3
+2
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Мурманчанин37
Ответ Viks
2145 зрителей по одному рублю..., по одному рублю 2145 зрителей..., это будет...
"Бешеные деньги" (с) Аркадий Райкин
+9
-7
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ретроградный меркурий
Есть такое слово "конгруэнтность", что означает соответствие (контексту, месту, времени), уместность. Аня всегда конгруэнтна - стильна, корректна, одинаково прекрасна как в кадре с микрофоном, так и в своей стихии на льду. Я все ещё привыкаю к её новой вариации бильмана - её привычная версия, когда она складывалось пополам и клала затылок на бедро вертикально поднятой ноги, смотрелась совершенно эксклюзивно и неповторимоэ, но и классическая вариация с хватом за конёк смотрится отлично.
+24
-22
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N-fox
Анна - наша гордость. Красивая, интелллигентная, интересная, талантливая!
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ретроградный меркурий
Ответ Ak_Gor
В Китае на тренировке она делала привычный для нас бильман, почти как в соревновательные годы)) https://t.me/TeamShcherbakova/12112
Не совсем. Привычный бильман Ани - с хватом за голень, а не за конек. Но тот, что вы скинули - это вообще идеальный, с максимальным прогибом спины. Отрадно, что Аня с возрастом практически не потеряла в гибкости и позвоночник еще позволяет такие прогибы.
+4
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juliamart
Ответ alb@tros
У Анны просто сумасшедший потенциал в собственном развитии. Был удивлен её поступлению в спортивный вуз.
ОЧ должна иметь высшее спортивное образование, чтобы была законная возможность работать и тренером, и хореографом. Я думаю, дело только в этом, ведь она любит фигурку. А что любит ещё также сильно, ещё не определилась.
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Альфира Смирнова
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ДИОНИС
Удачи Ане и успехов!
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Храбрая виолончелистка
Ответ Мурманчанин37
Кто-то не знаком с этой сатирической пародией на горе-рационализатора и влепил минус))
Да и ладно, переживу)
0
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