Щербакова выступила перед первой игрой «Норильска» в ВХЛ. Дебютный матч клуба посетили 2145 зрителей

2145 болельщиков посетили первый матч «Норильска» в ВХЛ.

Самый северный профессиональный клуб в мире дебютировал в лиге, сыграв дома с «Нефтяником» (2:3 Б).

Автором первой шайбы « » стал 23-летний форвард Данила Дяденькин.

В рамках предматчевого шоу на арене «Арктика» (вместимость – 2184 зрителя) состоялось выступление олимпийской чемпионки по фигурному катанию Анны Щербаковой.

Фигуристка выступила под трек «Кометы» исполнительницы polnalyubvi. Также она произвела символическое вбрасывание перед стартом игры.

«За последние полтора года я побывала во многих городах в России. Очень приятно следить за тем, что абсолютно во всех городах сегодня активное развитие получают именно зимние виды спорта – фигурное катание и хоккей.

Я поздравляю Норильск с тем, что здесь появилась своя профессиональная команда! Хочу пожелать «Норильску» осуществить все задуманное, справиться с поставленными задачами, а в дальнейшем ставить еще более амбициозные цели и всегда их добиваться. Успехов и здоровья!» – сказала Щербакова.