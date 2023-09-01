«Норильск» подписал контракты с Анисиным и Варнаковым по итогам просмотра

«Норильск» подписал контракты с Михаилом Анисиным и Михаилом Варнаковым.

«По итогу просмотра основной контракт подписали нападающие: , и Константин Хремкин, а также защитники Макар Ваулин и Сергей Яневский!

Добро пожаловать в !» – говорится в телеграм-канале клуба.

38-летний Варнаков в прошлом сезоне провел 1 матч в Фонбет Чемпионате КХЛ за «Локомотив».

Всего в лиге он сыграл 664 матча в 15 сезонах (выступал за «Торпедо», СКА, «Ак Барс», «Динамо») и набрал 371 (198+173) очко. В 85 играх в Кубке Гагарина добавил 37 (20+17) баллов.

35-летний Анисин в прошлом сезоне играл за «Металлург» Жлобин из Беларуси.

В КХЛ за карьеру он сыграл 343 матча в 10 сезонах (выступал за «Сибирь», «Северсталь», «Югру», «Витязь», «Динамо», «Нефтехимик», «Донбасс», «Сочи», «Металлург» Новокузнецк) и набрал 169 (84+85) очков.

В 39 играх в Кубке Гагарина у него 30 (22+8) баллов. В 2012 году нападающий выиграл трофей с «Динамо».