Самонов о Ротенберге в СКА: «Он минимально вовлекался в тренировки вратарей. Но последнее слово по старту всегда было за ним»

Александр Самонов рассказал о работе с Романом Ротенбергом в СКА.

– Насколько Ротенберг вникал в тренировки вратарей? Как известно, некоторые главные игру голкиперов полностью возлагают на профильного специалиста.

– В тренировки вратарей Роман Борисович вовлекался минимальным образом. Думаю, что все решения принимались коллегиальным путем, но последнее слово по стартовому голкиперу всегда было за Ротенбергом.

Однако предметная работа всегда велась именно с тренерами вратарей, – сказал вратарь « ».

перешел в из «Витязя» по ходу сезона-2019/20, а по ходу прошлого Фонбет Чемпионата КХЛ был обменян клубом в «Северсталь».

В межсезонье 28-летний голкипер перешел в уфимский клуб в результате обмена.