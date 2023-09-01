Самонов о Ротенберге в СКА: «Он минимально вовлекался в тренировки вратарей. Но последнее слово по старту всегда было за ним»

Теги Салават Юлаев СКА КХЛ Роман Ротенберг Александр Самонов Матч ТВ Хоккей

Александр Самонов рассказал о работе с Романом Ротенбергом в СКА.

 – Насколько Ротенберг вникал в тренировки вратарей? Как известно, некоторые главные игру голкиперов полностью возлагают на профильного специалиста.

– В тренировки вратарей Роман Борисович вовлекался минимальным образом. Думаю, что все решения принимались коллегиальным путем, но последнее слово по стартовому голкиперу всегда было за Ротенбергом.

Однако предметная работа всегда велась именно с тренерами вратарей, – сказал вратарь «Салавата». 

Самонов перешел в СКА из «Витязя» по ходу сезона-2019/20, а по ходу прошлого Фонбет Чемпионата КХЛ был обменян клубом в «Северсталь». 

В межсезонье 28-летний голкипер перешел в уфимский клуб в результате обмена. 

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6 комментариев

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Серый
Ответ Mikl_5555
Комментарий скрыт
Так вроде наоборот, обтекаемо намекнул на тренерские способности гения. Если прочитать мнение многих игроков или тренеров, они отвечают про него сдержанно, типа фанатичен и т.д. Понимают, что ротен не вечен.
+8
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Ачиваков Марат
За хорошие бабки и я его буду хвалить.
+1
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Руслан Ильясов
Ответ Ачиваков Марат
За хорошие бабки и я его буду хвалить.
😄
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Валерий Сергеевич
Так Ромашка всю свою жизнь в рамке отыграл, кому как не ему определять кто на лёд выйдет!
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СоЮз
В Российском хоккее нету дел,
Куда не совал свой нос Рома Ротенберг!
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