Самонов о Ротенберге в СКА: «Он минимально вовлекался в тренировки вратарей. Но последнее слово по старту всегда было за ним»
Александр Самонов рассказал о работе с Романом Ротенбергом в СКА.
– Насколько Ротенберг вникал в тренировки вратарей? Как известно, некоторые главные игру голкиперов полностью возлагают на профильного специалиста.
– В тренировки вратарей Роман Борисович вовлекался минимальным образом. Думаю, что все решения принимались коллегиальным путем, но последнее слово по стартовому голкиперу всегда было за Ротенбергом.
Однако предметная работа всегда велась именно с тренерами вратарей, – сказал вратарь «Салавата».
Самонов перешел в СКА из «Витязя» по ходу сезона-2019/20, а по ходу прошлого Фонбет Чемпионата КХЛ был обменян клубом в «Северсталь».
В межсезонье 28-летний голкипер перешел в уфимский клуб в результате обмена.
Куда не совал свой нос Рома Ротенберг!