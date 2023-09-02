Защитник ЦСКА Дыбленко о 2:5 от «Ак Барса»: «Мы всей командой не очень удачно сыграли, а Федотов еще наберет форму и прибавит»

Ярослав Дыбленко оценил поражение ЦСКА от «Ак Барса» (2:5) в Фонбет чемпионате КХЛ.

«В принципе, вышли на игру в нормальном настроении, мысли были больше о хоккее, чем о чем-то другом. Разговоры о Федотове не занимали наши мысли. Это уже такая заезженная тема, что даже неинтересно смотреть, кто там как высказывается об этом. Я это даже не читаю уже.

В раздевалке мы пару раз пошутили на эту тему, но не более того: все уже знали, что он выйдет. Лично я окончательно понял, что Ваня будет играть, за два-три дня до матча, когда он начал готовиться.

Как Федотов реагирует на всю ситуацию? Да Ваня нормальный пацан. Он все знает. Улыбается, мы все шутим друг над другом. Оценю его форму как хорошую с учетом того, что он год не играл.

То, что мы проиграли матч, зависит от нас всех. Мы всей командой не очень удачно сыграли, а Ваня еще наберет форму и прибавит», – сказал защитник ЦСКА.

ЦСКА поставил свои интересы выше лиги и всех клубов, когда выпустил Федотова. Вот почему клуб так уперся