Защитник ЦСКА Дыбленко о 2:5 от «Ак Барса»: «Мы всей командой не очень удачно сыграли, а Федотов еще наберет форму и прибавит»

Теги Ак Барс ЦСКА КХЛ Ярослав Дыбленко Иван Федотов Хоккей

Ярослав Дыбленко оценил поражение ЦСКА от «Ак Барса» (2:5) в Фонбет чемпионате КХЛ.

«В принципе, вышли на игру в нормальном настроении, мысли были больше о хоккее, чем о чем-то другом. Разговоры о Федотове не занимали наши мысли. Это уже такая заезженная тема, что даже неинтересно смотреть, кто там как высказывается об этом. Я это даже не читаю уже.

В раздевалке мы пару раз пошутили на эту тему, но не более того: все уже знали, что он выйдет. Лично я окончательно понял, что Ваня будет играть, за два-три дня до матча, когда он начал готовиться.

Как Федотов реагирует на всю ситуацию? Да Ваня нормальный пацан. Он все знает. Улыбается, мы все шутим друг над другом. Оценю его форму как хорошую с учетом того, что он год не играл.

То, что мы проиграли матч, зависит от нас всех. Мы всей командой не очень удачно сыграли, а Ваня еще наберет форму и прибавит», – сказал защитник ЦСКА.

ЦСКА поставил свои интересы выше лиги и всех клубов, когда выпустил Федотова. Вот почему клуб так уперся

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Волк16
Ваньке Удачи!!! только не в матчах с Ак Барсом и НХ)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий