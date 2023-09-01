Плотников – Радулову: «Ты моральный урод!» Игроки устроили словесную перепалку в штраф-боксах

Теги Ак Барс ЦСКА Александр Радулов КХЛ Сергей Плотников Кубок Открытия Хоккей

Александр Радулов и Сергей Плотников устроили перепалку в игре за Кубок Открытия.

Нападающий «Ак Барса» Радулов и форвард ЦСКА Плотников повздорили в первом периоде, находясь на скамейках штрафников.

На 17-й минуте игры они потолкались на льду и получили по 2 минуты штрафа за грубость. После удаления игроки продолжили словесную перепалку. 

«Ты моральный урод!» – крикнул Плотников Радулову.

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45 комментариев

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Radik_2.0
как бы к Раду не относились, стоит признать, что мало того что он топовый мастер, так он ещё и продолжает гореть на льду в свои 37, а это круто
+108
-5
+103
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FinishedBreakfast
Уж не Плотникову говорить такое ну
+69
-10
+59
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LokoYarik
Радулов мистер тестостерон,зажигалка,с таким Радуловым команда не проигрывает
+30
-4
+26
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Семен Бабцов
Ответ Radik_2.0
как бы к Раду не относились, стоит признать, что мало того что он топовый мастер, так он ещё и продолжает гореть на льду в свои 37, а это круто
С языка снял🙂 Радулов-сгусток энергии
+19
-2
+17
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N-tony
Плотников сам пытался въехать в Раду - получил от готового к этому Раду - а нехороший человек в итоге Радулов? Логика?!?!
+19
-6
+13
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Radik_2.0
Ответ Семен Бабцов
С языка снял🙂 Радулов-сгусток энергии
энергия то да, но вот он прям с желанием играет, продолжает бодаться, будто ему 20 лет, лезть, ругаться, я вообще не помню его равнодушным за те годы, что слежу за его игрой. это ж как надо любить хоккей
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Dr Gonzo
Плотников сам пытался хитануть Радулова, но тот сгруппировался и опрокинул его га лёд. С какой радости после этого Плотников начал истерить и оскорблять понять достаточно сложно. Видимо просто была задача лююой ценой спровоцировать Раду на драку и большой штраф.
А по Радулову больше всего сегодня впечатлило, как он за пару минут до конца при счёте 5-2 прессинговал по всей площадке, включая вратаря. Это было очень круто. Респект.
+13
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vizaslayer
Ответ FinishedBreakfast
скажи это всем испанским СМИ, которые из переговоров на поле в Ла Лиге сделали сотни знаменитых обложек газет
пусть в своей испании срут как хотят, я их не читаю, мне на них никак
+9
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Евгений Исаев
Плотников, типо, ангел? Бу-га-га!!! Балетмейстер Серёга)))))
+11
-3
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CaSpeR-13
Ответ LokoYarik
Радулов мистер тестостерон,зажигалка,с таким Радуловым команда не проигрывает
если это не финал кубка гагарина
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vizaslayer
Ответ Ильфат Габдулвалиев
просто Плотников слабак
причем тут это, делать такие новости это скудоумие
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sd4fmwrvz8
Где вы все увидели что плотников едет применять силовой????Едет в сторону радулова может пообщаться а тот с локтя принимает его 🤦🏻‍♂️вечно из под тяжка такие вещи делать а как дело до драки доходит сразу в кусты
+5
-1
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Alex9999995
Плотников, кто это?!
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продавец-пипец
Ответ FinishedBreakfast
скажи это всем испанским СМИ, которые из переговоров на поле в Ла Лиге сделали сотни знаменитых обложек газет
А мы разве в Испании???
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Alexis 5715
Ответ AAAARMEEC
Радулов не урод, он больной псих
Но прекрасный игрок и мотиватор
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Евгений Исаев
Ответ АК БАРС АЛГА
Комментарий удален модератором
Он ни черта в хоккее не понимает и комментарии его токсичные. Уверен, никому и ничего подобного он в глаза никогда не скажет. Табаки Ротенберга)))
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Ильфат Габдулвалиев
ссыт Плотников
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КараТэ
Кто такой плотников-спросил Радулов.
Вынимай циркач,тебя уничтожили 😂
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marshal .masha
Частенько, не самое приятное зрелище на Радулова смотреть
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daniya
Хоккей тем и прекрасен, что после свистка руки жмут друг другу. А с горяча брошенные слова- это просто элемент игры. Бил и Фёдоров- прекрасные тренеры и люди.
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Игорь Хвостов
Ответ sd4fmwrvz8
Где вы все увидели что плотников едет применять силовой????Едет в сторону радулова может пообщаться а тот с локтя принимает его 🤦🏻‍♂️вечно из под тяжка такие вещи делать а как дело до драки доходит сразу в кусты
Из под тяжка....сильно
+1
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askmi13
Ответ Александр Невский
Комментарий скрыт
Что ты Алекандра, аль на татаров обижен???
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RBChannel
Обычное дело. Потом вместе пиво пьют:).
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vizaslayer
зачем это постить, спортс ру хватит
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Колено Кэма Нили
Плотников озвучил истину.
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