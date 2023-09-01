Плотников – Радулову: «Ты моральный урод!» Игроки устроили словесную перепалку в штраф-боксах
Александр Радулов и Сергей Плотников устроили перепалку в игре за Кубок Открытия.
Нападающий «Ак Барса» Радулов и форвард ЦСКА Плотников повздорили в первом периоде, находясь на скамейках штрафников.
На 17-й минуте игры они потолкались на льду и получили по 2 минуты штрафа за грубость. После удаления игроки продолжили словесную перепалку.
«Ты моральный урод!» – крикнул Плотников Радулову.
А по Радулову больше всего сегодня впечатлило, как он за пару минут до конца при счёте 5-2 прессинговал по всей площадке, включая вратаря. Это было очень круто. Респект.
Вынимай циркач,тебя уничтожили 😂