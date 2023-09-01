Александр Кожевников: «У «Ак Барса» сумасшедший состав, одни звезды. Он должен как минимум играть в финале Кубка Гагарина»

Александр Кожевников считает, что «Ак Барс» должен выйти в финал Кубка Гагарина.

Новый сезон Фонбет Чемпионата КХЛ стартует сегодня, 1 сентября, матчем за Кубок Открытия между ЦСКА и «Ак Барсом».

«Здорово, что в «Ак Барс» перешел энхаэловец . У Казани вообще сумасшедший состав, куда ни посмотри – одни звезды. С таким составом и таким опытным тренером нужно побеждать.

«Ак Барс» должен как минимум играть в финале Кубка Гагарина, как и в прошлом году», – заявил двукратный олимпийский чемпион .