Александр Кожевников: «У «Ак Барса» сумасшедший состав, одни звезды. Он должен как минимум играть в финале Кубка Гагарина»

Теги Ак Барс Зинэтула Билялетдинов Кубок Гагарина Александр Кожевников Евгений Свечников Матч ТВ Хоккей

Александр Кожевников считает, что «Ак Барс» должен выйти в финал Кубка Гагарина.

Новый сезон Фонбет Чемпионата КХЛ стартует сегодня, 1 сентября, матчем за Кубок Открытия между ЦСКА и «Ак Барсом». 

«Здорово, что в «Ак Барс» перешел энхаэловец Евгений Свечников. У Казани вообще сумасшедший состав, куда ни посмотри – одни звезды. С таким составом и таким опытным тренером нужно побеждать.

«Ак Барс» должен как минимум играть в финале Кубка Гагарина, как и в прошлом году», – заявил двукратный олимпийский чемпион Кожевников.

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4 комментария

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Илья Муромцев
Мы конечно сможем завоевать трофей!
Но при первой же возможности Ворона надо возвращать!!!!☝️
Очень даже непродуманный поступок совершили....когда его отпустили!🤦‍♂️
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+2
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Рокко Сиффредди
Без вратаря не получится выиграть кубок
+1
0
+1
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marshal .masha
Ну если Кожевников говорит, значит первый круг плей-офф будет потолком
0
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ВОЛКОДАВ
Ответ Рокко Сиффредди
Без вратаря не получится выиграть кубок
ЦСКА же выиграл даже с Рейдеборном, которого из Ак Барса списали
0
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0
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