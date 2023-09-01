Ротенберг поздравил с Днем знаний: «Люди, работающие в хоккее, знают, что учиться нужно каждый день. Знания ведут нас к победам! 👨🏻🎓»
Роман Ротенберг поздравил россиян с Днем знаний.
«Поздравляю всех с Днем знаний! 📚
1 сентября – поистине особенный день. Сегодня мы все вспоминаем школьные годы, своих любимых учителей, немного ностальгируем по детству. И, конечно, ведем в школу своих детей.
Люди, которые работают в хоккее, да и в любом другом виде спорта, знают, что учиться нужно каждый день, независимо от возраста. Только учеба, только новые знания и умения помогают нам стать лучше, добиться побед и трофеев.
Поэтому сегодня я хочу сказать огромное спасибо всем своим учителям — и в школе, и в спорте, и в жизни. Спасибо за то, что привили тягу к знаниям и постоянной учебе!
Знания ведут нас к победам! 👨🏻🎓» – написал главный тренер СКА и первый вице-президент ФХР в телеграм-канале.
Фото: телеграм-канал Романа Ротенберга.
Нам может и помогают. А тебе, Роман, чего-то добиться помогло совсем не это)
Всю страну учит жить и играть в хоккей