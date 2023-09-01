Ротенберг поздравил с Днем знаний: «Люди, работающие в хоккее, знают, что учиться нужно каждый день. Знания ведут нас к победам! 👨🏻‍🎓»

Теги СКА ФХР светская хроника КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг поздравил россиян с Днем знаний.

«Поздравляю всех с Днем знаний! 📚

1 сентября – поистине особенный день. Сегодня мы все вспоминаем школьные годы, своих любимых учителей, немного ностальгируем по детству. И, конечно, ведем в школу своих детей.

Люди, которые работают в хоккее, да и в любом другом виде спорта, знают, что учиться нужно каждый день, независимо от возраста. Только учеба, только новые знания и умения помогают нам стать лучше, добиться побед и трофеев.

Поэтому сегодня я хочу сказать огромное спасибо всем своим учителям — и в школе, и в спорте, и в жизни. Спасибо за то, что привили тягу к знаниям и постоянной учебе!

Знания ведут нас к победам! 👨🏻‍🎓» – написал главный тренер СКА и первый вице-президент ФХР в телеграм-канале. 

Фото: телеграм-канал Романа Ротенберга.

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Oleg Olegov
"Только учеба, только новые знания и умения помогают нам стать лучше, добиться побед и трофеев"

Нам может и помогают. А тебе, Роман, чего-то добиться помогло совсем не это)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сульшер жги!
И чтец, и жнец, и на дуде игрец *
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Egorushka56
Поздравляю всех, посмотревших 850-900 хоккейных матчей и ответственно завляю: пора тренировать. Ну а потом учиться)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ilya1611
Наш любимый публичный учитель.
Всю страну учит жить и играть в хоккей
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bartez1986
Немало достойных спортсменов и людей сегодня разместят посты в соцсетях, но Sports, конечно, будет цитировать этого персонажа
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Melnikov1968
Зачем сюда хоккей приплетать? Какое отношение хоккей имеет к Дню знаний? Странно, что ещё про СКА не вставил 20 копеек.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий