Ротенберг о Гальченюке: «Другие клубы могут предложить больше СКА, но Алекс изучил нашу систему, которая где-то даже лучше, чем в командах НХЛ»

Теги СКА КХЛ Алекс Гальченюк Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг объяснил, почему Алекс Гальченюк захотел перейти в СКА.

Алекс Гальченюк, 300 матчей в НХЛ. Как заманили его в СКА? Это серьезная история. Чувствую, что вы сами участвуете в этом процессе. Но почему он пришел в СКА?

– Конечно, очень важно, чтобы главный тренер лично общался с каждым игроком. У нас состоялся серьезный разговор с Алексом.

Мне понравилось, как Алекс душой хотел быть в Санкт-Петербурге. И мы берем игроков, которые душой хотят быть здесь. Других мы не берем.

Если игрок готов душой играть за СКА и готов для этого, может, пойти на какие-то компромиссы, потому что другие клубы по зарплатной ведомости имеют возможность предложить намного больше денег, чем мы.

В случае с Алексом была такая же ситуация. У него были серьезные предложения от других клубов. Но он досконально изучил нашу систему игры. Как профессионал.

Он смотрел все наши предсезонные игры. Он задал мне вопросы по системе, тренировочному процессу. Я ему высылал клипы, видео.

Он увидел, что в нашей системе он сможет прогрессировать как хоккеист и что наша система ничем не отличается, где-то [отличается] даже во многом в лучшую сторону, чем в командах НХЛ, в которых Алекс играл.

Тренировочный процесс, работа тренерского штаба, упражнения, тактика – у нас на самом высоком уровне.

Да, нам нужно доказать делом – всех обыграть. Мы к этому стремимся и так и будем делать.

Но с точки зрения развития ребят, хоккеистов и то, что Алекс сейчас с нами, – это говорит о том, что мы идем в правильном направлении.

Это решение Алекса. Он решил это, посмотрев наш хоккей. Он сказал, что такой хоккей ему нужен, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг в интервью Геннадию Орлову.

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15 комментариев

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SF_NY
Опять говорящая голова ляпнула, а краснеем мы.
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psa.1207
Чувак накосячил в Штатах, его нагнали из НХЛ. А этот фрик про душу тут задвигает.
+9
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Ivan Ivanych
Гамно к гамну
+7
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Илья Савчук
ты купил хоккеиста с уголовкой , кому ты что заливаешь! Система у него лучше, чем в НХЛ...
+6
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R Kukhov
Система обхода потолка зарплат имени ротенберга у нас точно мощнее чем у НХЛ
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феоктист мишкутенок
Пацаны, не надо))) Этого дурилу кошмарить уже как-то не гуманно)))
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Al Al
Предложить намного больше чем вы)))))) Очень при очень смешно.
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D-eisler@yandex.ru
КХЛ лучше НХЛ хотя бы потому, что в КХЛ есть Роман Борисович Р. Главный идеотолог хоккея. Не слушайте хейтеров Роман Р. вы главный!
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Tony Lee
Йозе Марино - ньюсмейкер дня.
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rjrjy
У Гальченюка 654 матча в НХЛ (без учёта плей-офф). Эта цифра чем-то отличается, где-то даже во многом в лучшую сторону, от той, которая была озвучена в вопросе. Кому вообще в голову пришло отправить Орлова брать интервью у Ротенберга?
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lightrip
Система — новое слово-паразит
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Андрей Рязанов
"От души к душе и душа в душу". Вот был Гальченюк нажрался там и душевно гонял Йозе по СПб.
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Артем Галкин
В США у Гальченюка были проблемысзаконом,вот он и в КХЛ и оказался,так же как Промес не уезжает из РФ,потому что ему грозит тюрьма.
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*MVP*
Ответ SF_NY
Опять говорящая голова ляпнула, а краснеем мы.
краснеем от смеха
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Дмитрий Керпатенко
Ответ SF_NY
Опять говорящая голова ляпнула, а краснеем мы.
да ладно,три сказал,с душой,ну а как без души в Ска переходить,только так,без души никак,деньги ни причем
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