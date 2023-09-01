Ротенберг о Гальченюке: «Другие клубы могут предложить больше СКА, но Алекс изучил нашу систему, которая где-то даже лучше, чем в командах НХЛ»

Роман Ротенберг объяснил, почему Алекс Гальченюк захотел перейти в СКА.

– , 300 матчей в НХЛ. Как заманили его в СКА? Это серьезная история. Чувствую, что вы сами участвуете в этом процессе. Но почему он пришел в СКА?

– Конечно, очень важно, чтобы главный тренер лично общался с каждым игроком. У нас состоялся серьезный разговор с Алексом.

Мне понравилось, как Алекс душой хотел быть в Санкт-Петербурге. И мы берем игроков, которые душой хотят быть здесь. Других мы не берем.

Если игрок готов душой играть за СКА и готов для этого, может, пойти на какие-то компромиссы, потому что другие клубы по зарплатной ведомости имеют возможность предложить намного больше денег, чем мы.

В случае с Алексом была такая же ситуация. У него были серьезные предложения от других клубов. Но он досконально изучил нашу систему игры. Как профессионал.

Он смотрел все наши предсезонные игры. Он задал мне вопросы по системе, тренировочному процессу. Я ему высылал клипы, видео.

Он увидел, что в нашей системе он сможет прогрессировать как хоккеист и что наша система ничем не отличается, где-то [отличается] даже во многом в лучшую сторону, чем в командах НХЛ, в которых Алекс играл.

Тренировочный процесс, работа тренерского штаба, упражнения, тактика – у нас на самом высоком уровне.

Да, нам нужно доказать делом – всех обыграть. Мы к этому стремимся и так и будем делать.

Но с точки зрения развития ребят, хоккеистов и то, что Алекс сейчас с нами, – это говорит о том, что мы идем в правильном направлении.

Это решение Алекса. Он решил это, посмотрев наш хоккей. Он сказал, что такой хоккей ему нужен, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг в интервью Геннадию Орлову.

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