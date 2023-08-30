Максим Марушев: «Рад, что получилось попасть в «Трактор». В Челябинске есть возможность показать себя»

Максим Марушев доволен переходом в «Трактор» на правах аренды.

— Сейчас не считаете себя заложником «Ак Барса»? Ваш агент говорил, что Казань готова была отдать вас только в аренду.

— Сложно сказать, заложник я или нет. Мои права принадлежат «Ак Барсу». От меня мало что зависит. Я просто работаю и тренируюсь.

Конечно, эта неопределенность мешала. Долго ждал-ждал-ждал. В итоге дождался до августа. Но я рад, что у меня получилось попасть в «Трактор». В Челябинске у меня есть возможность показать себя.

— После подписания Свечникова не было мысли, что теперь для вас точно нет места?

— Может быть, где-то и была. Но особо не акцентировал на этом внимание. Я не любитель придавать этому особое значение. Да, знаю, что в «Ак Барсе» очень много крутых игроков. Но я тоже старался показать себя на этой предсезонке. Думаю, провел отличные сборы. Однако дальнейшие шаги зависели от людей выше.

— Вариант с тем, чтобы начать сезон в ВХЛ, сразу отметали?

— Естественно. Я приехал играть в . У меня есть уверенность в своих силах. Почему нет? Мне не хотелось делать шаг назад, – сказал форвард « ».