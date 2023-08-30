Найт расторг контракт с «Авангардом» из-за разногласий с главным тренером Кравецом (Metaratings)

Теги Авангард КХЛ Михаил Кравец Корбан Найт Хоккей

Корбан Найт расторг контракт с «Авангардом» из-за разногласий с главным тренером.

Об этом сообщает Metaratings.

29 августа пресс-служба КХЛ объявила о расторжении контракта «Авангарда» с канадским нападающим. Ранее сообщалось, что он может продолжить карьеру в швейцарском «Берне». 

В минувшем сезоне Найт провел 58 игр в регулярном чемпионате и набрал 34 (15+19) балла. В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ в его активе 10 (5+5) очков в 14 матчах.

Клуб ранее связывал уход 32-летнего хоккеиста с семейными обстоятельствами. 

«У вас СВО, я переживаю за жену. Женился в июле и пошли какие-то звоночки». Курьянов об уходе Найта из «Авангарда»

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5 комментариев

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ftw2002@yandex.ru
Ну вот, опять Кравец виноват. А чем версия "по семейным обстоятельствам" не устроила? Не хочет человек играть в России - не надо. Всё, точка.
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зильбер
сейчас ерыкалов вылезет и сообщит, что причиной стало жаркое лето в Омске
+1
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Alexey Alexeev
Отстаньте вы от Кравеца. Мурыжили весь межсезон , теперь ещё за успешный прошлый сезон предъявить хотите.
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Dragon10
Главный тренер виноват значит. Только этот сезон с полной предсезонкой и подбором игроков под Кравеца покажет, вытащил ли он Омск в прошлом сезоне или доехал на багаже Рябого. Пока подождём делать выводы
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Максим Селезнёв
Ответ зильбер
сейчас ерыкалов вылезет и сообщит, что причиной стало жаркое лето в Омске
Щас в ска объявится, скажет что хочет поработать с супер тренером
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