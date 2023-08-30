Найт расторг контракт с «Авангардом» из-за разногласий с главным тренером Кравецом (Metaratings)

Корбан Найт расторг контракт с «Авангардом» из-за разногласий с главным тренером.

Об этом сообщает Metaratings.

29 августа пресс-служба КХЛ объявила о расторжении контракта «Авангарда» с канадским нападающим. Ранее сообщалось, что он может продолжить карьеру в швейцарском «Берне».

В минувшем сезоне Найт провел 58 игр в регулярном чемпионате и набрал 34 (15+19) балла. В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ в его активе 10 (5+5) очков в 14 матчах.

Клуб ранее связывал уход 32-летнего хоккеиста с семейными обстоятельствами.

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