Михаил Кравец: «Диалога с Найтом у меня не было. Обсуждать его решение я не буду»

Теги Авангард КХЛ Михаил Кравец Корбан Найт Хоккей

Михаил Кравец высказался об уходе Корбана Найта из «Авангарда».

«Диалога с Найтом у меня не было, решение каждый взрослый человек принимает сам. Он решил так, значит, пусть будет так. Обсуждать его решение я не буду.

Насколько это серьезная потеря? Все же надеялись, что будет Корбан Найт. Его нет. Но теперь что переживать? Надо работать и добиваться с другим звеном такого же результата», – сказал тренер «Авангарда».

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
да наплевать на всех этих найтов
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ diadiasasha59
да наплевать на всех этих найтов
да, надо идти вперёд.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий