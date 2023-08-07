Михаил Кравец: «Диалога с Найтом у меня не было. Обсуждать его решение я не буду»
Михаил Кравец высказался об уходе Корбана Найта из «Авангарда».
«Диалога с Найтом у меня не было, решение каждый взрослый человек принимает сам. Он решил так, значит, пусть будет так. Обсуждать его решение я не буду.
Насколько это серьезная потеря? Все же надеялись, что будет Корбан Найт. Его нет. Но теперь что переживать? Надо работать и добиваться с другим звеном такого же результата», – сказал тренер «Авангарда».
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