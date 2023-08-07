Михаил Кравец: «Диалога с Найтом у меня не было. Обсуждать его решение я не буду»

Михаил Кравец высказался об уходе Корбана Найта из «Авангарда».

«Диалога с Найтом у меня не было, решение каждый взрослый человек принимает сам. Он решил так, значит, пусть будет так. Обсуждать его решение я не буду.

Насколько это серьезная потеря? Все же надеялись, что будет Корбан Найт. Его нет. Но теперь что переживать? Надо работать и добиваться с другим звеном такого же результата», – сказал тренер « ».