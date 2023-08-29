Глава Татарстана – игрокам «Ак Барса»: «Надо быть на два миллиметра впереди, потому что все команды достойные. Не только усердие, но и везение важно, чтобы Всевышний нас не бросил»

Глава Татарстана встретился с игроками и тренерским штабом «Ак Барса».

29 августа встретился с руководством, тренерским штабом и игроками клуба.

В собрании также приняли участие гендиректор «Татнефти» и президент « » , замминистра спорта Татарстана Ильдар Садриев, исполнительный директор клуба Мансур Усманов и генменеджер Марат Валиуллин.

«Уважаемая команда, игроки, тренерский состав, руководство, перед сезоном мы по традиции собираемся вместе. Зинэтулла Хайдярович сегодня отсутствует, но он всегда с нами.

Хочу еще раз поблагодарить вас за прошлый сезон. Он был непростым, и у нас получилось не все и не на 100%. Но мы гордимся нашей командой и вашей игрой.

Татарстан и «Ак Барс» – это одно и то же. Наши фанаты живут не только в нашей республике. Мы болеем за вас, переживаем, вместе с вами радуемся и расстраиваемся.

Спорт есть спорт, но, как бы ни было, надо быть на два миллиметра впереди, потому что все команды достойные. Все хотят победить. Не только усердие, но и везение важно, чтобы Всевышний нас не бросил.

Команда сформирована, все вопросы обсуждены. И если они будут возникать, то без сомнения, Наиль Ульфатович их решит. Человек, который живет хоккеем и вашими интересами, вашими заботами. И всегда мы все готовы помочь.

Удачи вам и хорошей игры. Главное, чтобы не было травм, берегите себя. Хоккей – игра такая, не шахматы.

На самом деле, команда – хорошая, дух хороший. Очень рад, что у нас опытный тренер, который в такой период согласился помочь. Он пришел в трудную минуту, и это дорогого стоит. Ваша поддержка тренера тоже важна, ведь он поверил в вас.

У татар есть такое выражение: «В добрый час». Чтобы все, чтобы мы задумали, сложилось. В любом случае, где бы вы ни были – наверху или внизу, мы с вами. Вы – наша команда», – сказал Минниханов.