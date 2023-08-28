Морозов о перекрестном плей-офф: «Не делали это специально, чтобы развести ЦСКА и СКА. Появляется непредсказуемость – это придаст интерес»

Алексей Морозов дал комментарий о введении перекрестного плей-офф в КХЛ.

– Перекрестный плей‑офф сделан, чтобы развести ЦСКА и СКА в финале Западной конференции. Это так?

– Мы долго прорабатывали это, выносили это на обсуждение с ФХР и клубами.

Клубами поддержали этот формат – перекрестный плей‑офф со второго раунда.

Мы убеждены, что это придаст больший интерес плей‑офф. может сыграть с « » уже во втором раунде.

Мы не делали это специально, чтобы развести ЦСКА и СКА.

Сейчас появляется непредсказуемость – кто пройдет дальше, кто будет в финале, – сказал президент КХЛ Алексей Морозов.