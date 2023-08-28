Морозов о перекрестном плей-офф: «Не делали это специально, чтобы развести ЦСКА и СКА. Появляется непредсказуемость – это придаст интерес»

Теги Ак Барс ЦСКА СКА Алексей Морозов КХЛ Кубок Гагарина Матч ТВ Хоккей

Алексей Морозов дал комментарий о введении перекрестного плей-офф в КХЛ.

– Перекрестный плей‑офф сделан, чтобы развести ЦСКА и СКА в финале Западной конференции. Это так?

– Мы долго прорабатывали это, выносили это на обсуждение с ФХР и клубами.

Клубами поддержали этот формат – перекрестный плей‑офф со второго раунда.

Мы убеждены, что это придаст больший интерес плей‑офф. ЦСКА может сыграть с «Ак Барсом» уже во втором раунде.

Мы не делали это специально, чтобы развести ЦСКА и СКА.

Сейчас появляется непредсказуемость – кто пройдет дальше, кто будет в финале, – сказал президент КХЛ Алексей Морозов.

6 комментариев

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Рокко Сиффредди
Рома попросил, чтобы 10 раз подряд от коней в 12 не отлетать
+8
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falkirk
Что ж вы народ за дебилов держите? Шито белыми нитками, Лёша.
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Владимир
Перекрёсток это круто...ска там точно ничего не светит
+4
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Machine Head
Ответ Рокко Сиффредди
Рома попросил, чтобы 10 раз подряд от коней в 12 не отлетать
100% . Дай бог отлетят от кого-нибудь. На Востоке тоже команды не подарок .
+4
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Фёдор Кузнецов
Вообще странно, до этого многие просили перекрёстный плей-офф, а когда сделали опять ноют что всё ради СКА и ЦСКА
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oberkorn
Приказал ротенберг. Хватит смешить народ.
+1
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