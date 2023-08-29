Максим Сушинский: «Не могу назвать СКА главным фаворитом сезона. Сейчас много команд, которые могут побороться за Кубок Гагарина»

Максим Сушинский оценил шансы СКА выиграть Кубок Гагарина-2024.

– Я никогда заранее ничего не прогнозирую. Есть много факторов, которые могут помешать клубу добраться до вершины. Одна шайба влетит от борта в ворота – и все.

– У СКА настоящая кадровая революция в межсезонье: 18 человек пришли, 26 ушли.

– Если вы посмотрите на « », у него тоже мощный состав. Я бы не сбрасывал со счетов « », который набрал качественных ребят. Плюс амбиции никуда не делись, « » укрепилось. Сейчас много команд, которые могут побороться за , и это сделает сезон интересным.

– Можно ли создать за сезон команду-чемпиона? Раньше на это уходили годы.

– Такое редко бывает, конечно. Видимо, в СКА решили, что команду пора омолаживать. Раньше работали по-другому. Мы играли по десять лет в одной команде. Был костяк, к нему добавлялись два-три новых игрока каждый сезон. Сейчас все иначе.

Но, я думаю, эта мода скоро пройдет. Смотрите на НХЛ: там люди подписывают контракты с клубами на десять, восемь, пять лет. Они сыгрываются, дружат семьями, это все очень важно. Так создается команда. У нас точно так же было раньше.

– СКА, в общем, пошел свои путем?

– У них не каждый сезон резкая смена состава. Сейчас решили так поступить. Посмотрим, к чему это приведет. Не могу назвать СКА главным фаворитом сезона, – сказал экс-нападающий СКА и сборной России Сушинский.