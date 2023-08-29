Максим Сушинский: «Не могу назвать СКА главным фаворитом сезона. Сейчас много команд, которые могут побороться за Кубок Гагарина»
Максим Сушинский оценил шансы СКА выиграть Кубок Гагарина-2024.
– Я никогда заранее ничего не прогнозирую. Есть много факторов, которые могут помешать клубу добраться до вершины. Одна шайба влетит от борта в ворота – и все.
– У СКА настоящая кадровая революция в межсезонье: 18 человек пришли, 26 ушли.
– Если вы посмотрите на «Ак Барс», у него тоже мощный состав. Я бы не сбрасывал со счетов «Авангард», который набрал качественных ребят. Плюс амбиции ЦСКА никуда не делись, «Динамо» укрепилось. Сейчас много команд, которые могут побороться за Кубок Гагарина, и это сделает сезон интересным.
– Можно ли создать за сезон команду-чемпиона? Раньше на это уходили годы.
– Такое редко бывает, конечно. Видимо, в СКА решили, что команду пора омолаживать. Раньше работали по-другому. Мы играли по десять лет в одной команде. Был костяк, к нему добавлялись два-три новых игрока каждый сезон. Сейчас все иначе.
Но, я думаю, эта мода скоро пройдет. Смотрите на НХЛ: там люди подписывают контракты с клубами на десять, восемь, пять лет. Они сыгрываются, дружат семьями, это все очень важно. Так создается команда. У нас точно так же было раньше.
– СКА, в общем, пошел свои путем?
– У них не каждый сезон резкая смена состава. Сейчас решили так поступить. Посмотрим, к чему это приведет. Не могу назвать СКА главным фаворитом сезона, – сказал экс-нападающий СКА и сборной России Сушинский.
Вратари: Николаев – 45, Подъяпольский – 45, Сидоров или Иванов - ?
Защитники: Камалов - 13, Пашнин - 45, Никишин - 50, Зоркин - 23, Фальковский - 40, Рукавишников - 40, Ожиганов – 65, Кирсанов - 15.
Нападающие: Бардаков - 30, Галимов - 40, Глотов - 22, Хайруллин - 45, Хуснутдинов - 25, Зыков - 28, Мичков - 15, Алтыбармакян – 20, Гусев - 50, Прохоркин - 70, Моисеев - 35, Цицюра - 20, Волков - 50, Жафяров - 80.
Зарплаты третьих вратарей не знаю, насчет суммы у Гусева неуверен, но и без этого набралось бы 911 миллионов. А состав-то далеко не чемпионский получился бы: не смогли бы подписать ни одного из нынешних новичков, плюс не смогли бы продлить Педана и Воробьева. Вот с такой бандой гению тренерского цеха пришлось бы начать чемпионат.