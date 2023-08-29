Максим Сушинский: «Не могу назвать СКА главным фаворитом сезона. Сейчас много команд, которые могут побороться за Кубок Гагарина»

Теги Ак Барс Авангард ЦСКА СКА Максим Сушинский КХЛ Кубок Гагарина Динамо Хоккей

Максим Сушинский оценил шансы СКА выиграть Кубок Гагарина-2024.

– Я никогда заранее ничего не прогнозирую. Есть много факторов, которые могут помешать клубу добраться до вершины. Одна шайба влетит от борта в ворота – и все.

– У СКА настоящая кадровая революция в межсезонье: 18 человек пришли, 26 ушли.

– Если вы посмотрите на «Ак Барс», у него тоже мощный состав. Я бы не сбрасывал со счетов «Авангард», который набрал качественных ребят. Плюс амбиции ЦСКА никуда не делись, «Динамо» укрепилось. Сейчас много команд, которые могут побороться за Кубок Гагарина, и это сделает сезон интересным.

– Можно ли создать за сезон команду-чемпиона? Раньше на это уходили годы.

– Такое редко бывает, конечно. Видимо, в СКА решили, что команду пора омолаживать. Раньше работали по-другому. Мы играли по десять лет в одной команде. Был костяк, к нему добавлялись два-три новых игрока каждый сезон. Сейчас все иначе.

Но, я думаю, эта мода скоро пройдет. Смотрите на НХЛ: там люди подписывают контракты с клубами на десять, восемь, пять лет. Они сыгрываются, дружат семьями, это все очень важно. Так создается команда. У нас точно так же было раньше.

– СКА, в общем, пошел свои путем?

– У них не каждый сезон резкая смена состава. Сейчас решили так поступить. Посмотрим, к чему это приведет. Не могу назвать СКА главным фаворитом сезона, – сказал экс-нападающий СКА и сборной России Сушинский. 

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Серый
Если бы в КХЛ было как в НХЛ (нельзя обменивать на денежные компенсации, расторгать просто так, перезаключать контракты со снижением плюс в потолке учитывались бы контракты всех независимо от возраста и было реальное ограничение не более 25 игроков в основном клубе), СКА к нынешнему сезону подошел бы в следующем составе:
Вратари: Николаев – 45, Подъяпольский – 45, Сидоров или Иванов - ?
Защитники: Камалов - 13, Пашнин - 45, Никишин - 50, Зоркин - 23, Фальковский - 40, Рукавишников - 40, Ожиганов – 65, Кирсанов - 15.
Нападающие: Бардаков - 30, Галимов - 40, Глотов - 22, Хайруллин - 45, Хуснутдинов - 25, Зыков - 28, Мичков - 15, Алтыбармакян – 20, Гусев - 50, Прохоркин - 70, Моисеев - 35, Цицюра - 20, Волков - 50, Жафяров - 80.
Зарплаты третьих вратарей не знаю, насчет суммы у Гусева неуверен, но и без этого набралось бы 911 миллионов. А состав-то далеко не чемпионский получился бы: не смогли бы подписать ни одного из нынешних новичков, плюс не смогли бы продлить Педана и Воробьева. Вот с такой бандой гению тренерского цеха пришлось бы начать чемпионат.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий