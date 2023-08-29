Моисеев отказался перезаключать контракт со СКА с понижением зарплаты. Его оклад – 35 млн рублей (Дмитрий Ерыкалов)

Теги Лада СКА КХЛ Данила Моисеев деньги Хоккей

Данила Моисеев отказался от перезаключить контракт со СКА с понижением зарплаты.

Сегодня стало известно, что клуб из Санкт-Петербурга обменял 25-летнего форварда в «Ладу» на денежную компенсацию.

«Данила Моисеев, изначально фигурировавший в качестве размена в сделке по Грицюку, в итоге отправляется не в Омск, а в Тольятти.

Слышал, что он был одним из немногих (если не единственным?), кому в СКА предлагали пойти на понижение контракта, а он не согласился.

Оклад у Моисеева – 35 [млн рублей]. Немного для Питера, но солидно для Тольятти. Особенно для игрока нижних звеньев, пусть и довольно качественного игрока. Столько же будут зарабатывать в «Ладе» оба канадца», – написал журналист Sport24 в телеграм-канале. 

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ЧакЧак
Данила мастер !
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий