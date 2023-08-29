Моисеев отказался перезаключать контракт со СКА с понижением зарплаты. Его оклад – 35 млн рублей (Дмитрий Ерыкалов)

Данила Моисеев отказался от перезаключить контракт со СКА с понижением зарплаты.

Сегодня стало известно, что клуб из Санкт-Петербурга обменял 25-летнего форварда в «Ладу» на денежную компенсацию.

« , изначально фигурировавший в качестве размена в сделке по Грицюку, в итоге отправляется не в Омск, а в Тольятти.

Слышал, что он был одним из немногих (если не единственным?), кому в предлагали пойти на понижение контракта, а он не согласился.

Оклад у Моисеева – 35 [млн рублей]. Немного для Питера, но солидно для Тольятти. Особенно для игрока нижних звеньев, пусть и довольно качественного игрока. Столько же будут зарабатывать в «Ладе» оба канадца», – написал журналист Sport24 в телеграм-канале.